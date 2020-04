Alessandra Mastronardi, ecco chi è il il bello e bravo attore che sta con lei (FOTO)

Ecco chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi, si chiama Ross McCall, è un attore famoso e affascinante, scopriamo tutto su di lui

La bella e brava attrice Alessandra Mastronardi torna in tv con la fiction in cui ha esordito e che ha segnato il suo successo, ”I Cesaroni”. Le repliche della fiction sono in onda dal 13 aprile sul canale Mediaset Extra e chi vuole può rivedere come era allora la Mastronardi.

Scelta come madrina della 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’attrice vanta una carriera di tutto rispetto. Fra i film più famosi ricordiamo To Rome with Love di Woody Allen, Life, The Tourist di Evan Oppenheimer, ma anche Master of None. La serie americana è in onda su Netflix. E’ stata anche una delle protagoniste della terza serie dei Medici e adesso tornerà con la terza edizione dell’Allieva, trasmessa su Rai 1.

Alessandra Mastronardi è fidanzata con Ross McCall

Anche lei in questo periodo sta facendo la quarantena, ma non è sola, è in compagnia di Ross McCall, suo fidanzato. L’attrice sta con lui da quasi due anni e hanno scoperto di amarsi sul set del film US. La coppia vive a Londra, dove lei nel 2011 si era trasferita il suo ex fidanzato, l’attore irlandese Liam McMahon.

I due poi si sono lasciati e poi Alessandra si è innamorata di Ross. Non amano partecipare ad eventi mondani e per caso si è saputo che al momento stanno facendo la quarantena a Roma. A svelarlo è stato il fotografo Storm Santos, che ha chattato con lui anche se non erano nello stesso paese. (Continua dopo la foto)

L’attore ha dieci anni in più di Alessandra

Il fotografo ha confessato di essere stato in passato un fan di McCall, soprattutto da quando ha partecipato alla serie tv Band of Brothers. L’attore è molto famoso e ha preso parte a svariate serie tv e film di successo. Nato nel 1976, l’attore irlandese ha mosso i primi passi nella recitazione quando aveva solo 13 anni.

Allora era comparso accanto a Freddie Mercury nel video musicale di The Miracle. In passato McCall è stato fidanzato con l’attrice americana Jennifer Love Hewitt. Con lei ha recitato in un episodio di Ghost Whisperer. Era stata la Hewitt ad annullare il loro fidanzamento nel 2009. Fra Alessandra e Rosso ci sono dieci anni di differenza, ma l’attrice ha sempre preferito uomini più grandi che la facciano sentire protetta.