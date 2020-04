Mara Venier si infuria, caos a Domenica In “basta vado a casa e chiudo”

Fra gaffe e disagi, la domenica di Mara Venier è stata alquanto movimentata, a far scocciare la conduttrice è la connessione che cade in continuazione, scopriamo cosa è successo

Per due domeniche di seguito Mara Venier ha avuto disagi e fatto anche gaffe con i suoi ospiti che hanno fatto divertire il suo pubblico. Nella puntata di ‘Domenica In’ della giornata di Pasqua la Venier è riuscita a mettere in imbarazzo alcuni ospiti famosi, tra cui Francesco Renga. Il cantante era in collegamento con lei da Brescia e zia Mara ha chiesto di chi fossero dei dolci che mesi fa aveva portato in trasmissione.

La conduttrice aveva fatto la domanda con l’intenzione di fare pubblicità ad una pasticceria che a causa dell’emergenza coronavirus era stata messa in difficoltà. Il cantante aveva risposto che erano di Iginio Massari”, ma la conduttrice ha ribadito di non conoscerlo. Eppure Iginio Massari è fra i pasticceri più famosi d’Italia e così sui social gli utenti si sono scatenati.

Mara Venier scocciata chiude il collegamento con DE Sica

Con Renga le gaffe non sono finite perché quando sta per congedare il cantante la Venier gli dice di salutarle Ambra e i bambini. Tutti si sono chiesti se Mara avesse dimenticato che Renga e la Angiolini sono separati da tempo. Anche il cantante è rimasto perplesso, tuttavia le ha risposto con un assenso. Oggi Renga sta con una donna che possiede un ristorante e Ambra sta con Max Allegri.

La loro storia oramai è alle spalle e i due vivono una propria vita, però si incontrano per i bambini e si rispettano. Ma per Mara non finisce qui! Nella puntata di Domenica del 19 aprile, mentre era in collegamento con Christian De Sica dalla sua abitazione, la connessione è caduta varie volte. La conduttrice è stata costretta a chiudere il collegamento con l’attore e ha detto che era stato un disastro.

La Venier perde le staffe e va via

Anche durante il collegamento con Iginio Massari la connessione cadeva continuamente, tanto che la conduttrice si è arrabbiata. Il collegamento con il pasticcere è stato organizzato per riparare alla gaffe fatta dalla conduttrice la settimana precedente.

Ad un certo punto, dopo che aveva cercato di resistere ma invano, la Venier si è alzata e ha detto che andava via. Prima di passare ai fatti, ha chiesto però a Stefano Coletta, direttore di Rai 1, cosa doveva fare. La conduttrice era visibilmente alterata e sui social si è scatenata la bufera!