Il Paradiso delle signore trama 21 aprile: Riccardo accetta di sposare Ludovica

La puntata di martedì 21 aprile del Paradiso delle signore sarà molto significativa per Riccardo e Ludovica. Il giovane, infatti, a seguito di una conversazione con suo padre, accetterà di prendere in moglie la ragazza e crescere insieme il figlio che aspetta.

Salvatore, invece, sarà sempre più disperato per Gabriella. Il protagonista vorrebbe riaverla con sé ma non sa come fare, per tale ragione interverranno alcune persone al posto suo. Bella novità, invece, per Roberta.

Riccardo accetta di sposare Ludovica al Paradiso delle signore

Nel corso dell’episodio del Paradiso delle signore, che andrà in onda il 21 aprile su RAI 1 alle 15.40 circa, vedremo che Salvatore si confiderà con Paolo e Laura sui sentimenti per Gabriella. Il giovane Amato non sa più come fare per riconquistare la fanciulla e si sfogherà con i suoi amici. A villa Guarnieri, invece, vedremo che Umberto si cimenterà nei panni di padre amorevole e presente. Il commendatore si interesserà sia ai problemi tra sua figlia Marta e il marito Vittorio, sia a ciò che sta accadendo a Riccardo.

Quest’ultimo sarà sempre più confuso sul da farsi in merito alla gravidanza di Ludovica. La fanciulla non ha nessuna intenzione di tenere il bambino nel caso in cui Riccardo non accetti di sposarla. A quel punto, messo alle strette, il ragazzo prenderà la decisione di assecondare la volontà della donna accettando di sposarla. La Brancia, dunque, si trasferirà a vivere nuovamente a villa Guarnieri.

Spoiler 21 aprile: “trappola” per Salvatore e Gabriella

Roberta e Laura, invece, preoccupate per la disperazione letta negli occhi di Salvatore, decideranno di tendere una piccola “trappola” alla coppia. Le due organizzeranno un incontro a sorpresa che, tuttavia, potrebbe non dare gli esiti sperati. Tra Marta e Vittorio, invece, la situazione continuerà ad essere tesa anche nella puntata del 21 aprile del Paradiso delle signore.

Roberta, invece, riceverà una bella sorpresa. A causa dei pensieri su Federico, la fanciulla ha, per la prima volta, avuto dei problemi nello studio. La sua insegnante, però, deciderà di farle una sorpresa e l’andrà a trovare al grande magazzino. Lidia Barone incoraggerà la sua allieva spronandola a non mollare e ad andare avanti nello studio. Questo sarà proprio ciò di cui la Pellegrino aveva bisogno.