Ida Platano torna a UeD non più come dama ma con un ruolo diverso

Ida Platano, gli amici si vedono nel momento del bisogno

Ida Platano è pronta a tornare a Uomini e Donne, vestendo dei panni diversi, non più come parterre femminile, donna alla ricerca dell’amore, ma come la spalla su cui piangere destinata a Gemma Galgani.

Il nuovo format di Uomini e Donne ha Infatti scelto due troniste particolari per l’occasione. Si tratta di Gemma e Giovanna Abate, le uniche due che avrebbero garantito il 100% del successo, essendo le più amate e odiate. Sono loro quelle che vuoi o non vuoi attirano dissensi e consensi.

Sappiamo però che il percorso di Gemma nel programma è sempre stato parecchio difficile, Ci sono stati per lei alti e bassi, conoscenze finite malissimo. In studio però c’è sempre stata Ida pronta a consolarla cosa che adesso non sarebbe stata possibile date le distanze da mantenere. Facile pensare che potrebbe avvenire di tutto dato che tanti si sono presi gioco di lei faccia a faccia, davanti ad un pubblico e a due opinionisti agguerriti.

Adesso tutto è molto semplice qualora ci fosse ancora qualche uomo disposto a prenderla in giro. Avvenendo il corteggiamento solo ed esclusivamente attraverso video e chat, le cose per lei si complicano, ma sa bene di esporsi a qualcosa che potrebbe farla soffrire ancora di più del normale.

Ida Platano gli interventi direttamente da una stanza tutta per lei

Ida Platano infatti Sarà seduta in uno stanzino, pronta ad entrare in collegamento con Gemma in qualsiasi momento, magari anche a difenderla dalle accuse di Tina Cipollari e Gianni Sperti che saranno anche loro collegati e che interverranno allo stesso modo giudicando quanto visto e sentito.

Nel frattempo i fan della trasmissione si stanno chiedendo come sta proseguendo il percorso intrapreso da Ida e Riccardo che hanno lasciato la trasmissione per andare a convivere, facendo questo ulteriore tentativo prima di lasciarsi definitivamente.

La convivenza con Riccardo procede a gonfie vele e..

Ida e Riccardo durante una delle ultime puntate andate in onda sono usciti dal programma intenzionati a sposarsi. Il tutto anche se la donna non era del tutto convinta. Hanno fatto quindi un tentativo reso facile dalla reclusione forzata causata dal coronavirus. Sono stati proprio loro a dire che la loro convivenza sta andando benissimo, Tutto rose e fiori.

Stanno organizzando il loro matrimonio, che si svolgerà quando il coronavirus permetterà, tutto è stato ideato per essere il giorno più bello per entrambi. D’altronde Ida ha dimostrato più volte di tenerci particolarmente, quindi siamo certi che niente sarà fuori posto.