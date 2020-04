Elena Morali, rivelazione scioccante “mi ricattano”

Sui social lo sfogo di Elena Morali, la bellissima showgirl rivela di aver subito ricatti e ancora oggi dice di essere ricattata, scopriamo cosa è successo!

L’affascinante e sexy Elena Morali torna a far parlare rivelando delle confessioni scottanti. La showgirl spesso intrattiene i follower con i suoi scatti bollenti, tanto che le arrivano commenti da urlo. Stavolta ha però scelto di parlare di alcune cose private e lo ha fatto usando il suo profilo Instagram. La Morali ha pubblicato un post in sui si sfoga e parla di cose del passato, alcune della quali ancora oggi proseguono.

La showgirl, che attualmente è fidanzata con Luigi Mario Favoloso, ha parlato di ricatti, che hanno caratterizzato alcuni eventi del suo passato. Elena non ha nominato la persona che l’ha ricattata, ma ha detto però che la situazione continua ancora oggi. Per essere più chiari, i ricatti sono riaffiorati e questa persona ad oggi la tormenta.

Elena Morali ha rivelato di essere ricattata

Oltre ai ricatti, la Morali ha anche detto che questa persona l’ha insultata e le dato della pazza. In più, le ha detto anche che lei era una drogata. La Morali ha vissuto questo inferno per un anno, poi però ha deciso di voltare pagina. Elena ha affermato di aver fatto di tutto per stare con questa persona, per farsi accettare, ma alla fine è uscita da questa storia distrutta.

La Morali ha anche detto di aver fatto il test al capello per far vedere di essere a posto, che non si droga ed è pulita. Nonostante quello che aveva passato con lui, lo aveva perdonato, ma poi è tutto finito, e adesso Elena sta vivendo un nuovo amore.

La Morali ha alle spalle due storie tormentate

La showgirl è infatti fidanzata con Mario Favoloso, ex di Nina Moric. La coppia sta passando la quarantena insieme. Favoloso ha anche lui una storia complicata alle spalle e al momento è accusato di violenze dalla Moric. La modella ha addirittura detto che Favoloso nei suoi confronti è stato uno stalker. Dal canto suo, Elena ha anche alle spalle la tormentata storia con il comico Scintilla.

Nel frattempo pare avesse intrecciato una relazione con Daniele Di Lorenzo, e probabilmente la persona di cui parla potrebbe essere costui. Ma non c’è nessun accenno nelle parole di Elena, quel che è certo è che ha voglia di ricominciare.