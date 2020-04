Matteo Salvini su Instagram: “Mi sono arreso, ma solo su questo”

Matteo Salvini si mostra sui social in una versione inedita

Il leader della Lega Matteo Salvini sorprende i suoi follower con una foto che lascia intravedere gli effetti del tempo. L’immagine risale a questa mattina ed è stata usata per dare il buon giorno al popolo leghista.

L’augurio di Matteo Salvini e la confessione della resa

Come quasi ogni mattina, il leader del carroccio fa capolino sui social per salutare ed abbracciare virtualmente tutti i suoi sostenitori. Questa volta però lo fa mostrando qualcosa che non aveva ancora mostrato. Sul suo viso infatti si possono notare degli occhiali da vista, accessorio che Matteo Salvini difficilmente usa sopratutto per le foto dei profili social. il post si intitola “Buongiorno e buon lunedì Amici. Ahimè, a 47 anni mi sono arreso… Occhiali da vista“.

Questo post fa eco alla sua recente apparizione del 16 aprile dove, in occasione della conferenza stampa del Senato ha dichiarato ironicamente: “Oggi esordio con gli occhiali, come potete vedere, perché ci sono gli ottici aperti e gli anni passano per tutti“. In quell’occasione l’ex ministro si è interfacciato con gli altri senatori per presentare e spiegare quello che la Lega vorrebbe fare per aiutare il settore più colpito dalla pandemia da Covid-19: il turismo

I commenti dei leghisti alla foto del loro Leader

Molti suoi sostenitori sono intervenuti per esprimere apprezzamento e solidarietà per la foto. Alcuni addirittura hanno fatto un po di satira bonaria sostenendo che con gli occhiali Il leader Matteo Salvini è pronto per fare l’imitazione quasi perfetta di Maroni. (Continua dopo il post)

Matteo Salvini e il suo intervento a Non è l’Arena

Ieri sera, il leader del Carroccio ha presenziato nel programma di Massimo Giletti Non è l’Arena dove ha avuto modo di spiegare il suo punto di vista riguardo le decisioni del Governo e delle varie proposte del suo partito. Si è soffermato in particolare sull’increscioso comportamento di un consulente di Conte che, a mezzo social, ha postato un video sbeffeggiando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ha formalizzato infatti la richiesta della lega di far allontanare Walter Ricciardi dalla posizione che occupa chiedendo le sue pubbliche scuse. Della serie: “Mi arrendo all’età, ma non faccio passare nulla”.