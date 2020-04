Uomini e Donne, incidente per Cecilia Zagarrigo: “Ho la rotula spaccata, non posso andare in ospedale” (FOTO)

La corteggiatrice di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo, ha avuto un incidente in casa. La fanciulla ha registrato diverse Instagram Stories in cui ha raccontato i fan di una drammatica disavventura che la sta costringendo a fare impacchi con l’argilla nell’attesa che le sue condizioni milgiorino.

Inoltre, a peggiorare ancor di più la cosa è che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non è consigliato andare all’ospedale, se non per situazioni davvero estreme. Per tale ragione, la ragazza dovrà affrontare questo problema da casa sua. Vediamo cosa è accaduto e come sta.

L’incidente di Cecilia Zagarrigo

Anche se la quarantena ci sta mettendo k.o. c’è chi non perde la voglia di intrattenere i propri fan e di fare dell’ironia anche nelle situazioni più drammatiche. Questo è proprio il caso di menzionare Cecilia, corteggiatrice del trono sospeso di Uomini e Donne, la quale ha avuto un incidente domestico. La ragazza ha spiegato ai fan di essersi spaccata una rotula a seguito di una caduta.

Nelle clip in questione, la protagonista ha mostrato la sua mamma intenta a passarle dell’argilla sul ginocchio dolorante. La Zagarrigo ha ammesso di non voler andare in ospedale e di sperare che la situazione migliori con questi rimedi naturali. Ad ogni modo, allo scopo di non creare ulteriori danni, ha anche fatto un appello a tutte le persone che la seguono. (Continua dopo le foto)

1 di 2

La fanciulla tornerà a Uomini e Donne?

Nel caso specifico, ha domandato ai fan se tra di loro ci fosse qualche medico in grado di darle qualche consiglio per far guarire il suo ginocchio. Trascorse alcune ore dall’incidente, Cecilia di Uomini e Donne ha aggiornato i fan in merito alle sue condizioni di salute ed ha detto di stare ancora molto male.

Il ginocchio, purtroppo continua a provocarle molto dolore e a non consentirle di tornare a camminare in modo normale, sta di fatto che zoppica. Ad ogni modo, sta continuando con la terapia fatta in casa sperando che ci siano presto dei miglioramenti. Nonostante tutto, però, la ragazza non ha perso l’ironia e la voglia di sdrammatizzare. Per adesso, inoltre, non ci sono grosse novità in merito al ritorno dei troni ancora in corso, a parte quello di Giovanna. Non ci resta che attendere per capire come si evolverà la situazione.