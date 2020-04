Naike Rivelli nuda sul letto, la mano del compagno: “Che c*lo condividere la quarantena con l’anima gemella [FOTO]

Ennesima provocazione social di Naike Rivelli

Dopo un paio di giorni d’assenza dai social, Naike Rivelli è tornata più carica che mai. Infatti nella serata di domenica si è scatenata postando una foto al limite della censura. In questo casa la figlia di Ornella Muti non si è mostrata da sola ma in compagnia del suo compagno Roberto, cui viene taggato ma non si mostra in viso.

Da quasi due mesi la 45enne è in quarantena nella sua abitazione di campagna in Piemonte. Con lei oltre alla sua anima gemella anche l’attrice 65enne, spesso complice delle sue provocazioni su Instagram. Lo scatto in questione ha diviso ancora una volta il popolo del web scatenando altre polemiche.

La 45enne si mostra tutta nuda su IG

Naike Rivelli ha voluto dimostrare di non essere sola in quarantena e che, a differenza degli altri, si fa avvicinare e soprattutto toccare dalla persona che ama. Nella serata di domenica la 45enne ha postato una foto su Instagram dove si mostra comodamente sdraiata sul letto totalmente nuda. La modella non ha nulla addosso, soprattutto la biancheria ma è messa di spalle.

Ovviamente è ben visibile il suo lato B alto e di marmo e i suoi tatuaggi che la rendono unica. Ma nella camera da letto non è sola, infatti spunta un braccio maschile che la afferra il sedere. Al fianco dell’immagine la figlia di Ornella Muti ha scritto: “Che culo condividere la quarantena con l’anima gemella”. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto di Naike Rivelli

Una foto abbastanza forte a primo impatto, infatti i follower soprattutto di sesso maschile sono andati in visibilio. In pochissimo tempo il post in questione ha ricevuto migliaia di likes, complimenti ma anche delle critiche. Alcuni utenti le hanno fatto notare di essere ripetitiva e di essere stanchi di vederla sempre nuda.

Mentre altri hanno ironizzato scrivendole di chi stavolta si è fatto prestare il braccio per farsi toccare il lato B. Resta il fatto che la figlia ribelle di Ornella Muti continua imperterrita a postare dei contenuti del genere sui social network fregandosene del giudizio delle persone.