Paola Di Benedetto criticata: ‘Ha vinto solo grazie ai follower’, ma lei replica

In molti hanno criticato Paola Di Benedetto per aver vinto il GF Vip grazie ai suoi follower e a quelli del fidanzato Federico Rossi. Lei ha deciso di replicare finalmente a queste critiche

GF Vip: Paola Di Benedetto travolta dalle critiche

Paola Di Benedetto ha vinto la quarta edizione del Grande Fratello Vip. La sua vittoria è stata inaspettata per il mondo degli scommettitori e del pubblico. La modella vicentina ha una fan base importante sui social dopo essere stata Madre Natura in Ciao Darwin, una naufraga de L’Isola dei Famosi e al centro del gossip per molto tempo per la sua relazione con Francesco Monte.

Non solo, ma da un anno e mezzo ha una storia con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede. Per questo motivo, molti l’hanno criticata. L’accusa è quella di aver vinto grazie ai suoi follower e a quelli di Benji e Fede. Ovviamente Federico Rossi ha chiesto più volte a chi lo segue di votare a favore della fidanzata.

Queste critiche sono arrivate anche da ex gieffini come Salvo Veneziano e Pasquale Laricchia, i quali non hanno accettato il mezzo social come televoto perché secondo loro non rispecchia il volere del pubblico. Dopo settimane di silenzio su questo argomento, in una recente intervista, Paola ha deciso di rispondere e replicare a tutto questo vociferare sui social e nel web in generale. Ecco qui di seguito nell’articolo le sue ultime dichiarazioni.

Paola si difende: ‘In passato chi ha più follower di me non ha vinto’

Paola Di Benedetto ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano in cui ha confessato che questa vittoria per lei è arrivata in modo del tutto inaspettato. Lei, come molti inquilini della Casa più spiata d’Italia, pensava che avrebbe trionfato Patrick o Paolo.

Inoltre, Paola ha ironicamente ricordato che in passato chi aveva più follower di lei non ha vinto il programma. Forse questo è un riferimento a Giulia De Lellis, che sui social conta oltre 4 milioni e mezzo di follower, è arrivata in finale ma poi ha trionfato Daniele Bossari.

Ha anche detto che sicuramente il suo fidanzato le ha dato una mano, ma in questo non ci trova nulla di male. In fondo, “ognuno si gioca le sue carte“. Secondo lei il pubblico ha visto più Paola come persona questa volta e ha apprezzato il suo prendere posizione senza per forza creare scompiglio. Voi che cosa ne pensate?