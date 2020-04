Sabrina Salerno supera la prova costume

Qualche settimana fa Sabrina Salerno ha spento 52 candeline anche se per tutti ne dimostra almeno 20 in meno. La soubrette ligure è in splendida forma e, in questo periodo di reclusione forzata a casa, lei trascorre il tempo a far compagnia al popolo del web che la segue con affetto. Inoltre la Diva degli Anni Ottanta manda in tilt i follower con degli scatti sensuali dove sfoggia tutta la sua bellezza.

Ad esempio, qualche ora fa la donna si è mostrata con addosso un costume rosa, mostrando un fisico da urlo. La cantante ha ironizzato sul fatto se quest’anno lo userà oppure no a causa delle’emergenza sanitaria Covid-19. Nel frattempo la sua prova costume è stata superata a pieni voti, dimostrando che non ha preso nessun chilo in eccesso durante la quarantena.

La 52enne infiamma il web: il costume rosa le sta perfetto

Di recente Sabrina Salerno si è mostrata su Instagram con un sorriso smagliante. Inoltre indossa un costume intero rosa che mette in evidenza le sue forme, in particolare il décolleté generoso. La 52enne diventata famosa anche per il brano ‘Boys’, ha una forma fisica che fa invidia anche alle ventenni.

Realizzando un selfie in primo piano, orgogliosa di mostrare ai segaci di aver passato la prova costume, ha scritto: “Volevo ringraziare la mia amica Raffaella, per avermi spedito questo splendido costume. Io la prova l’ho fatta ma il dilemma è : lo userò mai questa estate ?! Male che vada ne indosserò uno diverso per ogni stanza di casa mia!!!!”. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno super attiva su Instagram

Oltre a dimostrare ai follower di essere in forma e pronta per il mare, sempre se si potrà andare, la bella Sabrina Salerno ha fatto della pubblicità alla sua cara amica. Nello specifico, la cantante ligure l’ha taggata nel post facendo intendere che il costume lo ha acquistato da lei.

Una foto che in poco tempo ha superato i trenta mila mi piace e complimenti di ogni tipo. Negli ultimi tempi la Diva degli Anni Ottanta sta utilizzando moltissimo il social, postando non solo contenuti del suo quotidiano e anche seducenti, ma pure realizzando delle dirette per parlare coi seguaci.