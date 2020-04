Roberta Di Padua di Uomini e Donne eccessivamente dimagrita: è polemica sul web (FOTO)

La dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, sta generando molto scalpore sul web per una foto in cui appare notevolmente dimagrita. Durante la sua esperienza nel talk show di Maria De Filippi il pubblico si è sempre abituato a vederla leggermente in carne.

In questi giorni, però, la situazione pare sia drasticamente cambiata e subito è scattata la polemica sul web. In molti si sono domandati se le fosse successo qualcosa, oppure, se avesse semplicemente cominciato una dieta drastica. Vediamo cosa ha risposto.

La foto in cui Roberta appare dimagrita

Roberta Di Padua ha pubblicato una foto nella quale è ripresa di spalle e in cui appare molto dimagrita rispetto al solito. A corredare l’immagine, la donna ha aggiunto una frase filosofica, che ha tutta l’aria di essere una frecciatina rivolta a qualche cavaliere del parterre. Ad ogni modo, stavolta, a scatenare i fan non è stato questo, bensì l’aspetto della dama. In molti le hanno chiesto cosa le sia successo e quali prodotti stia adoperando per avere simili risultati.

La fanciulla, allora, ha spiegato di essere alle prese con un programma fatto anche di creme e tisane, che sponsorizza anche tra le sue IG Stories. A quel punto, però, molti utenti si sono scagliati contro di lei accusandola solo di voler fare business in quanto tali prodotti non potrebbero essere in grado di portare a quei risultati. Pertanto, in molti credono che ci sia dell’altro dietro. (Continua dopo il post)

Le accuse contro la Di Padua

A far storcere il naso a diverse persone, però, non ci ha pensato solo il fatto che Roberta Di Padua sia dimagrita, ma anche le forme mostrate nell’immagine. Nella foto in questione, infatti, sono in mostra le sue gambe e il suo lato b. Alcune persone, quindi, l’hanno accusata di voler a tutti i costi mostrare il suo fisico.

Nonostante spesso parli di come sia importante affascinare un uomo dal punto di vista mentale, continua a provocarli puntando tutto sull’aspetto estetico. La Di Padua, però, non è stata molto propensa al dialogo, sta di fatto che ha immediatamente posto fine alla cosa bloccando l’utente in questione.