Elisabetta Gregoraci partecipa alla pillow challenge

Nelle ultime settimane si è tornati a parlare di Elisabetta Gregoraci e di un suo presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. Nel frattempo la soubrette calabrese ha deciso di aderire, come altre sue college, alla pillow challenge. Ovvero si realizza una foto e poi si posta sui social mostrandosi totalmente nudi e con indosso solo un cuscino bianco tenuto da una cintura.

In questo periodo di quarantena per il Covid-19 sono tante le showgirl che si sono prestate a tale iniziativa, ad esempio anche Francesca Cipriani si p mostra in una versione super esplosiva. La madre di Nathan Falco ne ha approfittato per mostrare ai follower le sue bellissime gambe chilometriche.

La soubrette calabrese nuda su IG: coperta solo da un cuscino

Più passano gli anni e più Elisabetta Gregoraci è di una bellezza strepitosa e un fisico asciutto e mozzafiato. Nel suo ultimo post condiviso su Instagram, la conduttrice calabrese ha voluto giocare con tutti coloro che la seguono sul social network, accettando la sfida della challenge. L’ex moglie di Flavio Briatore appare coperta solo da un cuscino bianco e un sorriso smagliante.

Effettivamente la donna ha tutto da guadagnarci visto che presenta un fisico da fare invidia alle ventenni. Nel post in questione sono contenute due foto. Nella prima ha uno sguardo divertente, mentre nella seconda inquadra in primo piano il suo busto superiore. Un contenuto abbastanza provocante che ha ottenuto la giusta ricompensa. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web al suo ultimo post

Al fianco del post, Elisabetta Gregoraci ha scritto la seguente didascalia: “Ecco…mi ci sono cimentata pure io”. La conduttrice di Battiti Live 2019 ha annunciato l’arrivo dei suoi scatti per la pillow challenge, ossia la sfida del cuscino che molte soubrette stanno facendo in questa quarantena.

La sua iniziativa social è stata super apprezzata. Infatti, in meno di un giorno, sono già più di 35 mila mi piace apparsi sotto il post descritto. Ultimamente si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma con l’ex consorte Flavio Briatore, padre di suo figlio Nathan Falco. Verità o solo un’indiscrezione non veritiera?