Lucifer 5, Lesley-Ann Brandt preoccupa i fan sul destino di Maze: ‘Ho pianto a dirotto’

La quinta stagione di Lucifer arriverà a breve su Netflx. L’attrice che interpreta Maze ha preoccupato tutti i fan della serie con le sue ultime dichiarazioni. Ecco di che cosa si tratta

Lucifer 5 in arrivo su Netflix

Lucifer è una serie televisiva statunitense che ha conquistato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Il diavolo in persona si stanca dei suoi doveri di re degli inferi e decide di trasferirsi a Los Angeles e aprire un Night Club, il Lux. Tuttavia, non può sfuggire da quello che è e i vari episodi si intrecciano con i personaggi che ruotano attorno alla figura di Lucifero e le sue avventure come consulente della polizia con la detective Decker, della quale si innamora.

Dopo la chiusura inaspettata al termine della terza stagione, i fan hanno smosso mari e monti per chiedere che lo show potesse continuare. Netflix ha deciso di accontentarli, di salvare la serie e di realizzare una quarta stagione e poi anche una quinta.

Gli episodi della quinta stagione dovevano essere 10. Tuttavia, in seguito sono arrivate buone notizie. La stagione, che doveva essere l’ultima, è stata estesa a 16 episodi e ci sono trattative in corso, anche se con qualche problema, per una sesta stagione.

Lesley-Ann Brandt preoccupa i fan: destino di Maze in pericolo?

Accanto a Lucifer (Tom Ellis) dalla prima puntata della prima stagione c’è Mazikeen, detta Maze, interpretata da Lesley-Ann Brandt. Maze è un demone che aiutava Lucifer a gestire i prigionieri nell’inferno, ma a Los Angeles è diventata pian piano un importante punto di riferimento e molto apprezzata dal pubblico.

L’attrice che interpreta il personaggio ha rilasciato un’intervista a Metro.co in cui ha fatto delle dichiarazioni che hanno fatto preoccupare tutti i fan di Maze e di Lucifer in generale. Infatti, Lesley-Ann ha detto che in una scena girata per la quinta stagione ha pianto a dirotto. Interpretarla le ha creato grandissima difficoltà ed è sicura che guardarla sarà ancora più difficile.

Ovviamente non ha svelato altri dettagli, ma che cosa succederà nella quinta stagione? Maze andrà incontro ad un tragico destino? Soffrirà per il destino di qualcun altro o dovrà prendere decisioni sofferte? Purtroppo si dovrà attendere ancora un po’. Netflix non ha ancora rilasciato una data precisa per la pubblicazione della quinta stagione e l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha fermato i lavori di produzione.