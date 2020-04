Michelle Hunziker ‘trasgredisce’ la quarantena: a pranzo coi Reali [FOTO]

Michelle Hunziker invita la famiglia Reale a pranzo

In questo periodo di quarantena dovuta al Coronavirus, il Governo ha imposto di stare distante l’uni dagli altri. Quindi da circa due mesi non si può andare a trovare i nonni, parenti e ovviamente non si può pranzare e cenare con loro. Tuttavia c’è qualcuno che ha trasgredito la regola invitando nella propria abitazione l’intera famiglia Reale inglese. Stiamo parlando di Michelle Hunziker, conduttrice di Striscia la Notizia che ha avuto l’onore di avere la Regina Elisabetta II e i suoi familiari nella sua villa a Bergamo.

Ovviamente è solo uno scherzo che la soubrette svizzera ha voluto fare ai follower di Instagram. “Scusate ragazzi. Abbiamo trasgredito alle regole. Oggi hanno voluto a tutti i costi venire a pranzo da noi a mangiare i casoncelli la Royal Family. Ho detto alla regina di togliersi le scarpe e mettersi la mascherina, ma non c’è stato niente da fare! Sti inglesi!”, ha scritto l’elvetica sul social.

Lo scherzo della soubrette svizzera

Nella foto in questione che è stata realizzata con un impeccabile fotomontaggio, è presente la Famiglia Reale al completo. Quindi sono presenti la Regina Elisabetta II, il consorte, ovvero il principe Filippo, il principe Carlo, Camilla, William e Kate, Harry e Meghan e tanti altri.

Mentre oltre alla conduttrice svizzera c’erano anche la figlia Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo Cerza, il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, i due barboncini e l’amica di famiglia Sara Daniele. Un post divertente che ha fatto piacere ai tantissimi seguaci della soubrette elvetica. Infatti la sua iniziativa social in pochissimo tempo ha ricevuto migliaia di mi piace e tanti commenti. (Continua dopo il post)

Michelle Hunziker taglia i capelli a Goffredo Cerza

Purtroppo gli italiani si trovano in quarantena da circa due mesi a causa del Covid-19. In questo arco di tempo i capelli crescono per non parlare di altre cose. Ne sa qualcosa Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti.

Visto che la sua capigliatura era ingestibile e il fatto che i barbieri sono chiusi, Michelle Hunziker si è fatta avanti. La soubrette svizzera si è armata di forbici e pettine tagliando la chioma al genero. Il risultato? Direi ottimo osservando il video postato su Instagram. Eccolo: