Grey’s Anatomy: addio a Meredith Grey? Parla Ellen Pompeo: ‘Ho firmato per un’altra stagione’

Ellen Pompeo è pronta a dire addio al personaggio di Meredith Grey? Ecco quello che è emerso in una recente intervista dell’attrice

Grey’s Anatomy: addio a Meredith Grey?

Grey’s Anatomy è il medical drama di maggior successo nel mondo delle serie tv. All’inizio erano stati ordinati solamente dieci episodi ma oggi la serie è arrivata alla sua sedicesima stagione.

Shonda Rhimes ha reso questo show pieno di colpi di scena, di casi medici fuori dal comune, di storie d’amore e interpersonali complicate ed emozionanti. Il tutto è reso ancora più sorprendente dalle continue morti dei suoi protagonisti in tragici incidenti.

La sedicesima stagione è stata fondamentale per la protagonista Meredith Grey, interpretata da Ellen Pompeo. Meredith ha rischiato di perdere la licenza medica per aver cercato di aiutare una bambina. I suoi genitori non potevano pagare l’intervento e lei l’ha inserita nel sistema con il nome di sua figlia. Tutto si è risolto per il meglio, dopo qualche giorno di carcere e i lavori socialmente utili, ma per lei non è ancora finita.

Il finale della sedicesima stagione è stato bruscamente interrotto per l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Perciò i produttori hanno deciso di concludere la stagione ben 4 episodi prima del progetto originale. Meredith ha rifiutato l’invito del nuovo pediatra Cormac Hayes (Richard Flood) che sembra il suo potenziale nuovo amore, ha aiutato Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) con le sue crisi. Tuttavia, dalle ultime dichiarazioni di Ellen Pompeo sembra che la presenza di Meredith nella serie non sia ancora molto lunga.

Ellen Pompeo: ‘Ho firmato per un’altra stagione’

Ellen Pompeo è diventata co-produttrice della serie accanto a Krista Vernoff e in una recente intervista a Variety ha spiegato molte cose. Innanzitutto sa perfettamente quale doveva essere il finale di stagione ma non può assolutamente rivelarlo. Inoltre, pare che abbia discusso con la sua collega su possibili nuovi scenari da affrontare nella diciassettesima stagione.

Quello che non sa, però, è il destino del suo personaggio. Non sapere come evolverà la storia di Meredith Grey, non sapere che cosa le accadrà nell’ultima scena le permette di andare avanti a raccontare la sua vita nello show al meglio.

Tuttavia, l’attrice ha confessato che “ha firmato per un’altra stagione ancora“. Ma questo che cosa vuol dire? Che la diciassettesima per lei sarà l’ultima? Ricordiamo che Shonda Rhimes ha più volte dichiarato che Meredith Grey se ne andrà dallo show soltanto quando Ellen lo vorrà. Voi che cosa ne pensate?