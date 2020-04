Un grave lutto ha colpito Cristiano Malgioglio: “Manchi, le dirò parole blu…” [FOTO]

Cristiano Malgioglio colpito da un altro lutto

Nell’ultimo periodo Cristiano Malgioglio ha dovuto ingoiare dei bocconi amari. Prima La chiusura dei CR4 – La Repubblica delle Donne per via dell’infezione ai danni di Piero Chiambretti. Poi la morte del musicista Detto Mariano e ora il cantautore siciliano è stato colpito da un altro gravissimo lutto.

E’ stato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha rivelarlo ai fan attraverso un post di cordoglio su Twitter. Purtroppo è venuto a mancare un suo caro amico, quindi ha scritto per lui delle parole molto commoventi.

E’ venuto a mancare l’artista Christophe

Chi conosce Cristiano Malgioglio sa perfettamente che è una persona solare e sempre divertente. Da quando si è diffusa la pandemia da Coronavirus l’umore del noto cantautore catanese è totalmente cambiato. Oltre al fatto che non può lavorare perché è tutto fermo, quindi anche l’uscita del suo nuovo disco, l’ex gieffino è stato colpito da un paio di lutti.

Di recente il siciliano ha postato un messaggio straziante su Twitter dedicando al caro amico che è venuto a mancare nelle ultime ore. Purtroppo si è spento l’artista di origini friulane Christophe. Quest’ultimo, però, da diverso tempo ha lasciato l’italia vivendo nella vicina Francia. Stando a quanto riportato dall’Ansa, sembra che il cantante sia deceduto in seguito a malattie polmonari ed enfisema.

Il messaggio commovente di Cristiano Malgioglio su Twitter:

Leggendo le parole scritte da Cristiano Malgioglio sul suo profilo Twitter traspare tutto il suo dolore per una persona amica. Sul social ha scritto che è venuto a mancare uno dei più grandi cantautori della musica italiana. A quanto pare i due erano molto legati perché nel corso delle loro lunghe carriere hanno avuto diverse collaborazioni.

Il paroliere catanese ha scritto alcune frasi della canzone ‘Le dirò parole Blu’. Malgioglio ha scritto che aveva avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere testi in italiano dei suoi stupendi brani come il testo citato prima. Concludendo così: “Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi”.