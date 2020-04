Dramma a Uomini e Donne: un amatissimo cavaliere positivo al Covid- 19 (FOTO).

Ex cavaliere de trono over positivo al Coronavirus

I veri appassionati di uomini e donne sicuramente ricorderanno Gianluca Pannullo. L’ex cavaliere del trono over ha fatto parte del parterre nel 2016 per diversi mesi decidendo poi di lasciare il programma. Oggi, il quarantenne è ancora single e pochi fa tramite una diretta ha rivelato a tutti una brutta notizia.

A quanto pare anche lui è stato contagiato da questo maledetto virus e nonostante le tante precauzioni che ha preso il Covid- 19 non gli ha lasciato scampo. Vediamo nei dettagli cosa ha raccontato il babbo più bello d’Italia.

Gianluca Pannullo positivo al Covid 19

Uomini e Donne a causa del Covid 19, ha dovuto adeguarsi alle nuove regole e dopo tre settimane di sospensione Maria De Filippi finalmente dal 20 aprile è tornata in onda. Chi ha sempre seguito il trono over, sicuramente si ricorderà di Gianluca Pannullo, di Alta Villa Picentina. Il 50enne attraverso una diretta su Facebook seguita poi da un lungo post ha confermato di essere positivo al Coronavirus e di essere molto preoccupato per questo esito.”Oggi è il mio quinto tampone in 40 giorni”: ha confermato.

L’ex cavaliere del trono over è anche papà di un giovanotto di 18 anni che purtroppo non vede da circa due mesi. Gianluca Pannullo è risultato positivo al Covid ma è attualmente asintomatico. Lo stesso anche suo fratello che è in quarantena da circa 45 giorni. Sui social, ha cercato di dare conforto e coraggio a tutti quelli colpiti dal virus cercando di trovare sostegno e forza sopratutto nella fede. (Continua dopo la foto)

Chi è l’ex cavaliere di omini e Donne?

Gianluca Pannullo è conosciuto come l’ex tronista di “Uomini e Donne”.Durante il suo percorso artistico ha collezionato esperienze da modello ed è stato ospite a serate in diversi locali italiani. Nel 2017 il cavaliere ha anche partecipato al programma “Take me Out”, il seguitissimo format televisivo.

La sua bellezza e il suo fisico lo hanno portato addirittura a conquistare nel 2018, il titolo di “Babbo più bello d’Italia Gold”. D’altra parte ha conquistato tutti anche grazie alla sua voce. Infatti, l’ex cavaliere del trono over è un cantante professionista e tale qualità è stata apprezzata dalla giuria.