Oroscopo 21 aprile 2020: ripresa per il Leone, allo Scorpione serve la carica

I nati sotto il segno del Toro saranno particolarmente gelosi secondo l’Oroscopo del 21 aprile 2020. Lo Scorpione ha bisogno di una carica, mentre il Leone sarà molto propositivo, specie all’inizio di questa settimana.

Oroscopo: Leone si riprende

Ariete. La cosa positiva dei nati sotto questo segno è che quasi mai serbate rancore. Sarete dinamici e intraprendenti, ma attenzione a non lasciarvi trasportare troppo dalle emozioni del momento, o potreste prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Grandi conferme e tranquillità arriveranno in amore e nei rapporti con i vostri familiari.

Toro. Qualche piccola gelosia in amore potrebbe provocarvi un po’ di malcontenti. Cercate di essere più calmi e pazienti. Prestate attenzione alla vostra forma fisica. In questi giorni potreste mettere su qualche chiletto. Non siate ostinati con le vostre convinzioni, piuttosto, cercare di accogliere anche il punto di vista del prossimo.

Gemelli. Sentirete un forte bisogno di comunicare con il vostro partner. L’Oroscopo del 21 aprile denota un forte senso di condivisione ed un bisogno di attenzioni. Ad ogni modo, alle chiacchiere vanno sempre accompagnati i fatti, pertanto, un abbraccio potrebbe essere la cosa che più desidererete in questa giornata. Il lavoro resta stabile.

Cancro. Mai abbassare la guardia. Anche se il periodo sta gradualmente migliorando, così come la vostra vita sentimentale e lavorativa, il peggio potrebbe non essere ancora passato. Per tale ragione, specie nella giornata odierna, sarà necessario restare calmi, onde evita di mandare all’aria tutti i sacrifici fatti fino a questo momento.

Leone. Le cose stanno migliorando, approfittatene. Sarete molto più propositivi e solari, pertanto, non rimandate a domani ciò che potreste fare oggi. Sarete brillanti e intraprendenti, sia in amore che, soprattutto, nel lavoro. Se fino ad oggi era opportuno andarci piano, adesso è il momento di agire e, con consapevolezza, anche di investire.

Vergine. La sfera amorosa non è, certamente, la migliore in questo periodo. I single faranno molta fatica a trovare l’anima gemella, mentre le coppie potrebbero vivere qualche turbolenza. Buone, invece, le notizie per quanto riguarda il lavoro. Presto potrebbero esserci interessanti novità che, forse, stavate aspettando da tempo.

Previsioni astrologiche 21 aprile: Scorpione spompato

Bilancia. Mai come in questo giorno potreste sentire il bisogno di staccare la spina e svagarvi un po’. Ci sono state delle tensioni nei rapporti personali che vi hanno messo a dura prova. Cercate di farvi scivolare un po’ di più le cose addosso e di badare meno al pensiero degli altri. Un po’ faticosa la giornata anche dal punto di vista lavorativo.

Scorpione. Per colpa di Marte in dissonanza siete irascibili e particolarmente inclini a perdere la pazienza. Sentite il bisogno di una carica esterna, dato che da soli non riuscite a farlo. La situazione vi sta mettendo a dura prova, ma lo Scorpione è tenace e testardo, quando vuole una cosa, sa come ottenerla, ad ogni costo.

Sagittario. Il segreto è: mai fermarsi. Anche se la quarantena vi ha gettato il morale a terra, questo non è il momento di arrendersi. Insistete e otterrete ottimi risultati, specie dal punto di vista lavorativo. Marte e Mercurio dalla vostra parte vi aiuteranno ad andare in contro a interessanti novità. In amore la situazione è stabile.

Capricorno. L’unico modo per uscire dal tunnel in cui sembrate finiti negli ultimi giorni è facendo ordine nella vostra vita. Sentimenti e lavoro necessitano di una rivalutazione. Abbandonate tutte le cose che non vi fanno stare bene e concentratevi su ciò che amate di più. Solo assumendovi la responsabilità delle vostre azioni potrete rialzare la testa e partire più carichi di prima.

Acquario. L’Oroscopo del 21 aprile 2020 è per voi molto propizio. Marte nel segno vi renderà intraprendenti e soprattutto persuasivi. Cercate di sfruttare questi punti a vostro favore per farvi valere nel lavoro. In amore, invece, siete indipendenti e intraprendenti, prestate solo attenzione a non sopraffare troppo il partner.

Pesci. Nettuno, padrone del vostro segno, vi soggiornerà per un po’ di tempo. Questo vi porterà ad un potenziamento delle vostre caratteristiche da sognatori. Tale situazione potrebbe creare un po’ di tensioni in amore. La persona a cui volete bene potrebbe essere distante e la scarsa stabilità che siete in grado di offrire in questo periodo non aiuterà di certo.