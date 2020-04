Il Segreto, spoiler Spagna: Marta conferma di essere incinta

Arrivano direttamente dalla Spagna le ultime anticipazioni de Il Segreto. Dopo alcuni malesseri, Marta avrà la conferma di essere incinta, una notizia che cambierà tutti i piani di Rosa, se il bambino fosse di Adolfo. Intanto, Raimundo avrà l’ennesima crisi che farà preoccupare Francisca ed Emilia. Non sono finiti i colpi di scena, visto che al paesino arriverà un uomo misterioso.

Il Segreto, anticipazioni: Raimundo ha una forte crisi

Dopo aver riflettuto a lungo, Matias non avrà più dubbi. Per salvare Raimundo, accetterà di prendere parte al piano di Emilia. La Ulloa vorrà rapire il padre per portarlo in ospedale e farlo visitare da un luminare, visto che Francisca non ha dato il suo consenso.

Le anticipazioni de Il Segreto svelano però che Marcela intuirà che qualcosa non va; messo con le spalle al muro, Matias sarà costretto a spiegarle il piano di Emilia. Poco dopo, la Ulloa farà allontanare Francisca con una scusa, così da rimanere sola con suo padre. Quando la Montenegro capirà che si tratta di una trappola si infurierà. Il trambusto farà agitare il povero Raimundo, che avrà una crisi molto forte.

Alicia è incurante del pericolo e continua la sua lotta

Intanto, Puente Viejo festeggerà il ritorno di Alicia. Sua madre la abbraccerà ma la metterà in guardia, invitandola a riflettere: i suoi ideali rivoluzionari, anche se nobili, potrebbero costarle la vita. Stando agli spoiler de Il Segreto, Mauricio verrà a sapere dell’esistenza del gruppo gruppo anti-repubblicano degli Arcangeli, una vera e propria setta.

Matias confermerà tutto al sindaco. Alicia, incurante delle parole dei suoi genitori, terrà un discorso pubblico in piazza in difesa degli operai, scatenando un putiferio. Mauricio capirà che la giovane ha un grande carisma e che dunque potrebbe vincere le elezioni per diventare il nuovo sindaco del paesino.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, sappiamo che Maqueda e Isabel si incontreranno per aggiornarsi sugli ultimi movimenti dei minatori. I due non sanno che le loro vite stanno per cambiare, dopo che a Puente Viejo arriverà un personaggio misterioso.

Marta è incinta e Rosa ricomincia a stare poco bene

Gli spoiler della soap Il Segreto raccontano poi che Adolfo si accorgerà di quanto Rosa sia soffocante nei suoi confronti. La patologia mentale delle giovane donna comincerà a farsi risentire. Urrutia e Don Ignacio si incontreranno e discuteranno di un affare importante, mentre Marta scalderà gli animi annunciando la sua gravidanza con una certa preoccupazione. Le intuizioni di Manuela dunque, si riveleranno veritiere. Cosa farà ora Rosa? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per scoprire l’evolversi delle trame.