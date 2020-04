Il nuovo format di Uomini e Donne delude i fan: i corteggiatori di Gemma sarebbero un fake della redazione

La prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne è appena andata in onda e le polemiche sono davvero moltissime. Numerosi fan erano in attesa di questo grande ritorno, ma le aspettative sono state un po’ deluse.

In molti, infatti, hanno accusato la redazione di aver dato luogo ad una messinscena davvero triste e noiosa. Inoltre, sul profilo ufficiale del programma sono emerse anche delle accuse contro la produzione.

Fan delusi dal nuovo format di Uomini e Donne

Il cambiamento si sa, porta sempre alla nascita di pareri contrastanti. Dopo la messa in onda della prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne, è scoppiata la polemica su Instagram. Molti utenti hanno accusato il cast di aver dato luogo ad una pantomima ridicola. In molti, infatti, hanno ritenuto che sarebbe stato meglio mandare in onda le repliche della trasmissione piuttosto che questa “trashata” assurda.

Ad ogni modo, tra le varie polemiche e sentimenti discordanti, sono spuntate anche delle accuse molto interessanti. Nella puntata odierna, infatti, Gemma è stata contattata da due uomini, di cui un trentottenne. L’uomo in questione le ha scritto parole dolcissimi ed estremamente profonde che hanno generato molto sgomento. Parecchie persone, tra cui la stessa opinionista Tina Cipollari, si sono chieste come fosse possibile che un uomo così giovane s’interessasse ad un’ultrasettantenne.

Dietro i corteggiatori di Gemma c’è la redazione?

Ebbene, secondo il punto di vista di alcuni utenti di Instagram, la risposta sarebbe molto semplice. A loro avviso, dietro i corteggiatori di Gemma, in realtà, ci sarebbe la redazione. In effetti, una persona in particolare ha fatto notare che la notizia in merito al nuovo format di Uomini e Donne sia trapelata solo diversi gironi fa. Dalle clip andate in onda oggi, però, i corteggiatori hanno scritto dei pensieri a partire da fine marzo.

Se la notizia non era ancora nota, come avrebbero fatto queste persone a mettersi in contatto con la redazione per scrivere delle lettere a Gemma e Giovanna? Qualcosa di strano sicuramente c’è ed il web è stato assolutamente spietato nel condannare quanto andato in onda. Adesso non ci resta che attendere per scoprire se le prossime puntate saranno più entusiasmanti e, soprattutto, se perverrà un chiarimento da parte dei vertici del programma.