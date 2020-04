Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 21 aprile: Tina aggredisce Gemma [VIDEO]

Secondo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Dopo oltre un mese e mezzo è tornato Uomini e Donne su Canale 5. Una lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria per il Covid-19. Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi da ieri pomeriggio fa compagnia ai telespettatori grazie ad una versione totalmente rinnovata, ovvero riadattato al periodo che stiamo attraversando.

Quindi non ci possono essere nessun contatto, ma solo conoscenze a distanza, attraverso il web. Rispetto al passato, almeno per il momento le protagoniste saranno solamente Gemma Galgani per il Trono over e Giovanna Abate per quello classico.

Gemma Galgani e Giovanna Abate le protagoniste

Nel primo appuntamento di Uomini e Donne andato in onda ieri pomeriggio, lunedì 20 aprile 2020, è stata Gemma Galgani a dare il via alla nuova versione del programma di Maria De Filippi. Per la dama torinese, all’inizio, una notizia poco positiva, ovvero che il suo vecchio spasimante si è tirato indietro. Subito dopo, però, la piemontese si è ripresa alla grande facendo la conoscenza di suoi due primi corteggiatori virtuali.

Il primo si chiama ‘Occhi blu’ e il secondo ‘Pantera’. Un episodio ricco di grandi sorprese, ma, stando alle anticipazioni, quella di oggi sarà ancora più scoppiettante. In collegamento ci saranno due vecchie conoscenze del parterre senior di U&D. Vi ricordate di Ida Platano e Riccardo Guarnieri? (Continua dopo la foto)

Gemma incontra Ida e Riccardo poi litiga con Tina Cipollari

Gemma Galgani sembra essere coinvolta dai messaggi in chat ricevuti da parte dei suoi corteggiatori. Mentre Tina Cipollari, in collegamento dai camerini del centro Elios di Roma, non si è per niente risparmiata con i suoi commenti velenosi. Le anticipazioni dell’appuntamento odierno di Uomini e Donne, svelano che in suo soccorso ci sarà una delle sue migliori amiche.

Stiamo parlando dell’ex dama del parterre senior Ida Platano, in collegamento da Brescia insieme al compagno Riccardo Guarnieri. La coppia, sempre più affiatata, sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus. I due interverranno durante lo spazio dedicato alla piemontese che, quando si accorgerà della presenza sullo schermo della sua amica, non conterrà la gioia ed esprimerà il grande desiderio di abbracciarla.

Gemma, inoltre, dovrà fare i conti con la vamp che uscirà dal camerino e, dopo aver indossato una mascherina con la mummia, la raggiungerà in casetta. Lì scoppierà una nuova lite. Ecco il video spoiler: