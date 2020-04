Una Vita spoiler nuova stagione: Felipe perde il lavoro, Lucia e Samuel tornano con una sorpresa

Domani, martedì 21 aprile, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Una Vita. La soap opera si è appena conclusa con la tragica morte di Celia. La fanciulla è caduta da un balcone a seguito di una funesta discussione con Ramon.

A partire da domani, lo scenario si riaprirà partendo da 10 anni dopo. Gli abitanti di Acacias saranno cambiati e, soprattutto, avranno modificato le loro attività e i loro affetti. A generare particolare sgomento saranno soprattutto i ritorni di Samuel e di Lucia.

Come ripartirà la nuova stagione di Una Vita

La nuova stagione di Una Vita si riaprirà con Ramon in galera, a seguito delle accuse per l’omicidio di Celia. Felipe non riuscirà proprio a riprendersi, sta di fatto che si getterà nell’alcol. L’avvocato perderà così tanto il lume della ragione, al pinto da arrivare a distruggere anche la sua carriera professionale. Più in là, invece, vedremo che Lucia tornerà in paese accompagnata dal nuovo marito, Eduardo. Nonostante dall’esterno la famiglia sembrerà estremamente felice, i problemi della coppia saranno davvero molti.

Eduardo, infatti, tirerà fuori molto presto la sua indole da uomo violento e prevaricatore. Ursula, invece, tornerà a svolgere il ruolo di istitutrice, sta di fatto che si prenderà cura del figlio dell’Alvarado, Mareo. Anche Samuel farà il suo ritorno trionfale accompagnato da una donna, Genoveva. I due saranno sposati, ma la fanciulla nasconderà un passato davvero pieno di segreti.

La morte di Samuel e l’arrivo di una nuova famiglia

Sarà proprio questa situazione a causare la morte dell’Alday. L’uomo, infatti, pur di proteggere sua moglie dall’uomo per il quale svolgeva il mestiere di prostituta, rimarrà ferito in un conflitto a fuoco e perderà la vita. Anche l’ex sacerdote Telmo ritornerà e apprenderà una notizia inaspettata che gli cambierà per sempre la vita.

Nel frattempo, la nuova stagione di Una Vita sarà segnata anche dall’arrivo di una nuova famiglia, quella dei Dominguez. Gli altri abitanti avranno cambiato attività. Susana, ad esempio, andrà in pensione, mentre Fabiana e Servante apriranno insieme una nuova locanda. La Deliciosa non ci sarà più e lascerà spazio ad un ristorante gestito dalla famiglia Pasamar. Lolita, invece, aprirà una bottega tutta sua.