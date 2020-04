Tempesta D’Amore anticipazioni 21 aprile 2020: Valentina mette in difficoltà Michael

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono ricche di colpi di scena! Annabelle è convinta che Christoph l’aiuterà a uscire dall’ospedale psichiatrico, ma dovrà fare i conti con un’amara verità. Jessica e Henry, dopo l’ennesima discussione, prendono una decisione sofferta. Il piano della perfida Marianne sta funzionando? Valentina fa una grande richiesta a Michael, ma il dottore teme di fare una scelta sbagliata. Tutto questo nella puntata della soap tedesca in onda martedì 21 aprile su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Christoph ha in pugno Annabelle

Christoph diventa tutore legale di Annabelle, quest’ultima è felice perché è sicura che l’uomo la farà uscire dalla clinica psichiatrica. Ma quando scopre quello che il signor Saalfed ha intenzione di fare, la perfida bionda studia un piano per tornare al Furstenhof. Jessica è ancora offesa per le parole pesanti che Marianne le ha rivolto in presenza di un numero cospicuo di giornalisti.

L’estetista rimprovera al fidanzato Henry il fatto che non stia combattendo per la loro relazione d’amore. La madre del veterinario sta facendo di tutto per farli separare e la giovane Bronckhorst invita Henry ad aprire gli occhi. L’ex partner di Denise, amareggiato e ferito, se ne va.

Franzi terrorizzata

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma martedì 21 aprile su Rete 4, annunciano grandi novità. Valentina va a trovare Michael e gli fa una grande richiesta. Il dottore comprende benissimo la situazione della figlia di Robert, ma si trova davanti a un bivio: aiutarla oppure no? Cosa sceglierà il marito di Natascha?

Nel frattempo, il dottor Hans-Peter Borg (interpretato da Markus Ertelt) incontra per la prima volta la sua paziente: Annabelle Sullivan. Questo incontro dona una grande speranza alla sorellastra di Denise. Che piano crudele avrà in mente? Lo psicologo diventerà una sua vittima o suo complice? Presto i telespettatori scopriranno che ruolo avrà il dottor Hans-Peter Borg nella celebre soap bavarese.

Linda e Christoph cenano insieme nel centro della sala del ristorante, l’argomento della conversazione è Tim Degen. Franzi, per caso, ascolta la loro conversazione e ciò che sente la manda in panico totale.