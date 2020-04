La pazza idea di Maria De Filippi: Temptation Island contro Ballando

Temptation Island contro Ballando Con Le Stelle? Il Coronavirus ha letteralmente spiazzato i palinsesti televisivi. Un’epidemia, che ha messo in ginocchio il paese e che ha causato tantissimi morti. La televisione, in questi mesi, non ha potuto far altro che mantenere in onda solo quei programmi che potevano informare al meglio i telespettatori costretti a rimanere a casa per le misure di restrizione adottate dal governo.

Intanto, ci avviciniamo alla fase 2 che è prevista per il 4 maggio. Oggi è tornato in tv Uomini e Donne su Canale 5, seppur in una nuova veste visto che non è ancora possibile tornare al format originale della trasmissione. Si sta discutendo, in queste ultime ore, sulle collocazione di Temptation Island e Ballando Con Le Stelle.

Il caso Ballando Con Le Stelle

Per quanto riguarda Rai 1, sono stati sospesi vari show. Uno di questi, è Ballando Con Le Stelle che viene continuamente rinviato. Inizialmente previsto a fine marzo, il programma condotto da Milly Carlucci, molto probabilmente, non andrà in onda in questa stagione televisiva.

Secondo quanto riportato da TvBlog, Ballando Con Le Stelle potrebbe ritornare in autunno, ma non nel weekend. Lo show potrebbe essere collocato nella serata del martedì. Dunque, non sarà Milly Carlucci ad occupare il sabato sera dell’ammiraglia della tv di stato nella prossima stagione, salvo cambiamenti di palinsesto che non sono mai da escludere, specie in questo periodo di massima emergenza.

Temptation Island contro Ballando Con Le Stelle?

Maria De Filippi avrebbe già la sua cartuccia da sparare contro Ballando Con Le Stelle. Nel caso il programma di Milly Carlucci vada di martedì o in un altro giorno che non sia il weekend, la regina del sabato di Canale 5 potrebbe collocargli contro Temptation Island. Il programma, prodotto dalla sua azienda, la Fascino PGT, vede tra i conduttori Filippi Bisciglia nella versione con personaggi non famosi ed Alessia Marcuzzi in quella con i vip.

Se da questa estate, i palinsesti non subiranno variazioni, andrà in onda Temptation Island in versione nip e poi da settembre l’edizione vip. E potrebbe essere quest’ultima a sfidare il programma di ballo di Milly Carlucci. Ballando Con Le Stelle, in questa nuova edizione che ancora deve partire, prevede come concorrenti Costantino Della Gherardesca, Tullio Solenghi e Barbara Bouchet.