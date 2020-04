Gemma Galgani e Tina Cipollari litigano per Algemiro, com’è andata?

Come preannunciato da diversi giorni, oggi pomeriggio è andata in onda la prima puntata del nuovo format di Uomini e Donne. Le aspettative di tutti i fans che attendevano con ansia la messa in onda del programma non sono state deluse. L’esordio, infatti, è stato alquanto scoppiettante grazie alle sempre verdi protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Parliamo di Tina Cipollari e di Gemma Galgani che, anche oggi, non si sono smentite.

Durante la puntata, infatti, è andato in onda il primo scontro all’interno del nuovo format. Nel pieno rispetto delle normative per evitare la diffusione del Coronavirus, le registrazioni non sono state realizzate in studio ed il corteggiamento di Gemma e Giovanna avviene esclusivamente via chat. Ma cos’è accaduto tra Gemma e Tina? Vediamo da cosa è nato lo scontro e come si è concluso.

Uomini e Donne, Tina Cipollari contro Gemma Galgani

È passato ormai più di un mese dalla sospensione di Uomini e Donne. Oggi è andata in onda la prima puntata del nuovo format senza che il dissapore tra Gemma Galgani, lasciata Torino per Roma, e Tina Cipollari si sopisse. L’occasione per litigare è arrivata quasi subito. La puntata è iniziata con un aggiornamento inerente la possibile conoscenza della dama torinese con Algemiro che, alla fine delle puntate “standard” avevamo visto arrivare per corteggiare la donna.

“Gemma vi siete scambiati parole d’amore?” ha chiesto la Cipollari a Gemma. “Lui mi ha detto che avrebbe voluto un abbraccio interminabile” ha risposto la Galgani. Algemiro è stato poi contattato via chat dopo che Gemma aveva dato l’ok ad una prosecuzione della conoscenza. La sorpresa, però, è stata la reazione dell’uomo che si è mostrato, sin dal primo momento, deciso a chiudere la conoscenza.

La reazione di Gemma e lo scontro

Gemma Galgani non ha reagito bene alla notizia dimostrandosi molto dispiaciuta, quasi in lacrime. “Già piange, vedi che esageri?” sbotta la Cipollari proseguendo “tu hai sempre pianto dopo tre giorni”. La donna torinese sarebbe colpevole di piangere per nulla. Questo, per la Galgani, sarebbe un momento in cui le emozioni si sentono più forti.

Tina Cipollari arriva in “casetta” con una maschera raffigurante la mummia di Gemma. Lo scontro non ha faticato ad accendersi, “Tu non hai capito niente” ha gridato la dama più amata del trono over. È stata la De Filippi a placare gli animi. Le due donne continueranno a punzecchiarsi domani?