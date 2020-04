Rita Rusic: l’atteso faccia a faccia con Patrick su Instagram

Rita Rusic indiretta su Instagram si chiarisce con Patrick

Poche ore fa è andata in scena una diretta sul social network Instagram che ha visto come protagonisti Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese. I due hanno voluto chiarire, una volta per tutte, gli attriti che ci sono stati tra loro durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

La diretta e le scuse di Rita a Patrick

Durante l’evento, è subito chiaro che l’intento di Rita Rusic è quello di accomodare le cose tra lei ed il gieffino per antonomasia. Inizia prendendo subito parola spiegando a Patrick il perché di tutte quelle nomination e cosa l’ha spinta a continuare per quella strada. Il motivo principale, all’inizio è stato il dover scegliere una persona con cui aveva legato meno.

Ricorda infatti che Patrick, Pasquale e Salvo sono entrati nella vera casa del GF solo 8 giorni dopo, avendo vissuto quel tempo nel tugurio. Alla prima nomination però ne è seguita una seconda. (Continua dopo la foto)

L’azione dettata dalla testa e non dal cuore

Sebbene a Rita risultasse simpatico, ha visto da subito un potenziale rivale ed ha deciso di toglierlo il prima possibile dal gioco. Il modo di scherzare di Patrick la divertiva e, ha dovuto dare retta alla sua testa per strategie di gioco rispetto al cuore.

Rita Rusic e Patrick con un amico in comune

Appianate le divergenze i due, durante la diretta, iniziano a divagare su vari aneddoti legati alla loro partecipazione al GF Vip. Si rendono quindi conto di aver avuto un amico in comune: Denver. Il ragazzo ha subito legato con Patrick e gli ha fatto da spalla in tutti gli scherzi che hanno preso di mira quasi la totalità dei concorrenti. Proprio Denver, ammette il gieffino, gli ha fatto capire che Rita Rusic non aveva nulla contro di lui ma che si trattava solo di calcoli .

Andrea Denver infatti conosceva già da prima l’ex modella e sapeva che, una volta usciti, i due si sarebbero sicuramente chiariti. Ecco il divertente spot su Instagram che ha preceduto la diretta tra i due protagonisti del Grande Fratello Vip