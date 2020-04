Patrick Ray Pugliese: ecco il programma che vuole condurre

Patrick ci racconta cosa farà dopo la Pandemia

Sono passate poche ore dalla messa in onda di una diretta Instagram dove due dei protagonisti del GF VIP, Rita Rusic e Patrick Ray Pugliese, si sono raccontati a 360 gradi.

Chiarimenti a parte infatti, hanno iniziato a parlare a ruota libera riguardo il futuro. Toccano molti argomenti a partire dalle amicizie rimaste dall’esperienza del Grande Fratello alla faida che ancora adesso esiste tra Patrick ed Antonella Elia. Arrivano così ad una domanda che cambia completamente la loro diretta.

L’incoraggiamento di Rita e l’ambizione del gieffino

Dopo le scuse di rito da parte della bella ex modella Rita Rusic per il comportamento ostile che ha avuto nei confronti di Patrick all’interno del reality, i riflettori si sono spostati sul futuro e sulle ambizioni del biondissimo ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Rita Rusic parte con una domanda a bruciapelo che però non coglie impreparato Patrick: “Cosa vuoi fare dopo il Grande fratello? Quali sono le tue ambizioni?“. La risposta è stata tutt’altro che scontata ed ha lasciato Rita ed i migliaia di follower che seguivano la diretta molto sorpresi. (Continua dopo la foto)

Il programma che vuole provare a presentare

Come dicevamo, la risposta dell’ex gieffino è stata una sorpresa un po per tutti: “Io, nella vita ho passato più di 200 giorni all’interno della casa del Grande Fratello. E’ record italiano e forse addirittura mondiale. Quello che mi è sempre piaciuto è parlare faccia a faccia con le persone… ma senza riverenza. Mi piacerebbe poter intervistare le persone , un po come sto facendo con te“.

A queste parole Rita Rusic gli chiede che valore aggiunto può dare lui rispetto ad un altro intervistatore più blasonato. Anche qui Patrick di getto le risponde che le sue sarebbero delle interviste non convenzionali, al limite del goliardico ed anche un po irriverenti. Ovviamente senza mai sfociare nel volgare.

Sicuramente abbiamo potuto capire che Patrick Ray Pugliese ha le idee molto chiare su ciò a cui dovrà dedicarsi una volta che l’emergenza sanitaria sarà terminata.