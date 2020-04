“No ma che Romina Power…”: Barbara D’Urso la combina grossa, la gaffe su Al Bano e Loredana Lecciso

Barbara D’Urso commette una gaffe a Pomeriggio Cinque

E’ partita una nuova settimana di programmazione di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. Rispetto a quella precedente, forse perché l’epidemia da Covid-19 sta iniziando a scemare, nella seconda parte ha affrontato dei temi più leggeri. Infatti la conduttrice napoletana ha parlato del ritorno di fiamma tra Al Bano e Loredana Lecciso.

A darle dei succosi aggiornamenti anche il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti in collegamento da casa sua. Nel fare l’annuncio, però, Carmelita ha commesso una clamorosa gaffe: “Tra poco parleremo di Al Bano e Romina Power, no Romina Power, Loredana Lecciso che sarebbero tornati insieme”.

Viene quasi normale pronunciare i due nomi insieme visto che hanno formato una coppia per oltre 30 anni. Poi c’è da dire che Lady Cologno era stanca per la lunga diretta della sera prima con Live Non è la D’Urso.

Le parole di Riccardo Signoretti

Come anticipato prima, ad affrontare l’argomento di gossip che riguarda Al Bano e Loredana Lecciso c’era Riccardo Signoretti che, oltre ad essere un giornalista, è anche un caro amico di quest’ultima. Il direttore di Nuovo ha svelato a Carmelita che i due sono tornati a formare una coppia ed essere una famiglia unita come la era prima della separazione.

L’ospite di Lady Cologno ha detto testuali parole: “Al Bano mi ha detto che non ha mai passato così tanto tempo con Loredana Lecciso e i due figli avuti da lei”. C’è da dire, però, che al momento a Cellino San Marco è presente anche Romina Power che sta facendo la quarantena lì. La cantante statunitense, però soggiorna in una casetta distaccata, dove abitava prima la figlia Romina Jr e non ha contatto con loro.

Barbara D’Urso annuncia che Fabiana Britto è incinta

Nella seconda parte di Pomeriggio Cinque, oltre di aver parlato di Al Bano e Loredana Lecciso, Barbara D’Urso ha annunciato una gravidanza. Ebbene sì, Fabiana Britto, sua opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello 16 aspetta un bambino da suo marito. La modella brasiliana è convolata a nozze verso la fine del 2019.