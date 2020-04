Marco Carta in lutto, lo straziante messaggio d’addio: “Mi hai insegnato ad amare…” [VIDEO]

Grave lutto per Marco Carta

Nelle ultime ore è arrivata una tremenda notizia per Marco Carta: sua nonna è morta. Purtroppo la signora Elsa è venuta a mancare nella giornata di lunedì 20 aprile 2020, a causa di un brutto male. La donna era reduce da un lungo calvario e purtroppo non è riuscita a sconfiggere la malattia. Precisiamo che il Covid-19 in questo caso non c’entra nulla. Ricordiamo che la signora è stata un faro per il cantante sardo visto che ha perso entrambi i genitori quando era piccolo.

Dopo la morte della madre lui venne affidato alla nonna, mentre il padre non lo ha mai voluto vedere ed è deceduto quando aveva solo otto anni. Ad annunciare la triste notizia è stato lo stesso Marco attraverso Instagram: “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me. Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti”.

E’ venuta a mancare sua nonna Elsa

Al momento Marco Carta si trova nella sua Terra, ovvero la Sardegna per trascorrere la quarantena coi suoi familiari. Dopo che è venuta a mancare nonna Elsa, il cantante ha scritto delle parole strazianti sul suo account Instagram: “Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso”.

Lei era molto orgogliosa del percorso che ha fatto suo nipote. I primi passi nel mondo della musica, poi l’approdo ad Amici di Maria De Filippi e addirittura nel 2009 la vittoria del Festival di Sanremo col Brano ‘La forza mia’. Dopo la morte della madre, Elsa era con un secondo genitore e questa sua scomparsa ha destabilizzato Marco.

Il commovente ricordo su Instagram

Marco Carta ha voluto ricordare e rendere omaggio sua nonna Elsa attraverso un video sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nella clip si vede il cantante sardo mentre scherzava con la donna più importante della sua vita.

Per questo motivo le ha voluto dedicare questo ultimo pensiero: “Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da se. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina”. Ecco il filmato in questione: