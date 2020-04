Uomini e Donne diventa bollente, Tina Cipollari: “La mano appoggiata in quel punto…”

A Uomini e Donne si va oltre: momenti piccanti tra Gemma e il suo spasimante

Dopo una lunga pausa dovuta alla quarantena per il Covid-19, lunedì 20 aprile 2020 alle 14:45 su canale 5 è tornato Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi ha dovuto fare delle radicali modifiche al format originale per via delle norme vigenti. Nel primo appuntamento la protagonista assoluta è stata Gemma Galgani che ha conosciuto, tramite chat, due spasimanti: Occhiblu e Pantera.

Durante lo scambio di informazioni, però, ad un certo punto si è spinti altre. Il primo, infatti, ha inviato uno scatto alla dama torinese della propria pancia inquadrando dell’altro. “La mano appoggiata in quel punto!”: ha detto Tina Cipollari. Subito dopo la piemontese ha ricevuto un’altra frase dal suo spasimante misterioso: “L’appetito vien mangiando”. Gems ha replicato così: “Dipende da quale tipo di appetito ti riferisci”.

Tina Cipollari contro la Galgani

Nella prima puntata della nuova versione di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto una confessione al pubblico di Canale 5. Ovvero che dallo scorso 6 marzo risiede a Roma e non è più potuta tornare a Torino, sua città natale. La dama piemontese ha dovuto fare i conti con i continui attacchi della sua acerrima nemica Tina Cipollari.

Nonostante non erano nello stesso ambiente, l’opinionista frusinate non si è risparmiata a criticarla: “La quarantena l’ha peggiorata. Peggiorata proprio, è proprio impazzita!”. Nel primi minuti, dopo che ha fatto il suo ingresso Giovanna Abate nella casetta, quest’ultima ha sparso del sale in giro. A quel punto la vamp ha esclamato: “Per Gemma non basta il sale: ci vuole altro!”.

Scontro tra Tina e Gemma

Il primo appuntamento di Uomini e Donne è stato interamente dedicato al Trono di Gemma Galgani e anche la seconda puntata. Anzi in quest’ultima la dama torinese si è trovata a tu per tu con Tina Cipollari.

L’opinionista, munita di mascherina con la mummia, ha lasciato i camerini di Uomini e Donne per raggiungere la nemica posizionata nella casetta che apparteneva ad Amici. La piemontese inizialmente ha subito un colpo perché il cavaliere Algimiro le ha dato un due di picche.