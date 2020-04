La vita in diretta, il verdetto definitivo della Rai: il destino di Lorella Cuccarini e Alberto Matano

La vita in diretta si allunga sino a fine giugno 2020

Arrivano delle buone notizie per Alberto Matano e Lorella Cuccarini: i vertici di Viale Mazzini hanno allungato La vita in diretta. A confermare il tutto ci ha pensato l’ex volto del Tg1 durante una diretta sul suo account Instagram mentre era in collegamento con Davide Maggio. Quindi, lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno andrà in onda sino al prossimo 26 giugno.

Ricordiamo che da quando in Italia c’è il Covid-19 i due professionisti si sono occupati principalmente dell’emergenza sanitaria occupando anche la parte lasciata vuota da Caterina Balivo col suo Vieni da me. I due conduttori sono stati premiati per la professionalità e sforzo che hanno fatto in queste ultime settimane. Addirittura nell’ultimo hanno superato più volte il diretto competitor, ovvero Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso.

L’annuncio di Alberto Matano su IG

A quanto pare non è stata allungata solo la programmazione de La vita in diretta di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Infatti anche il contenitore Uno Mattina di Roberto Poletti e Valentina Bisti saranno in onda sino al 26 giugno 2020. Quest’ultimi chiuderanno una stagione fatta da grandissimi successi e soddisfazioni.

Ricordiamo che entrambi erano alla guida di Uno Mattina Estate e, visto la loro professionalità, i vertici di Viale Mazzini li hanno promossi lasciandoli anche nella versione invernale. Entrambi stanno andando in onda da circa un anno ininterrotto.

La vita in diretta e Uno Mattina Estate: chi li condurrà?

Quindi, sia La vita in diretta con Lorella Cuccarini e Alberto Matano, ma anche Uno Mattina di Roberto Poletti e Valentina Bisti saranno sul piccolo schermo per altri due mesi. Successivamente, ovvero verso la fine di giugno per poi proseguire fino a settembre cederanno le redini ai contenitori La vita in diretta Estate ed Uno Mattina Estate.

Al momento, però, non sappiamo chi saranno i conduttori dei due rotocalchi della tv di Stato. Qualche giorno fa si parlava del giornalista palermitano Salvo Sottile per la trasmissione pomeridiana. Sarà così? Non resta che attendere le prossime settimane.