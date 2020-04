Gianmarco Onestini nella bufera: il comportamento dell’ex gieffino non piace, intervengono anche Valentina Vignali e Deianira Marzano

Gianmarco Onestini è tornato da poco in Italia dopo essere diventato popolare e un personaggio molto discusso in Spagna. Il suo comportamento, però, non sta piacendo molto. Ecco che cosa ha fatto

Gianmarco Onestini torna in Italia ma è già nella bufera

Quando Gianmarco Onestini ha deciso di partecipare al Grande Fratello 16 condotto da Barbara D’Urso, ormai due anni fa, era evidente che voleva provare ad entrare nel mondo dello spettacolo così come il fratello Luca, ex corteggiatore, tronista e gieffino. Tuttavia, il suo percorso nella Casa non è stato messo in luce e lui ha provato un’altra strada, ovvero la Spagna.

Gianmarco è entrato a far parte della settima edizione del Gran Hermano Vip e questa volta è diventato molto popolare dividendo il pubblico per la sua storia d’amore con Adara Molinero. Lei era fidanzata con Hugo Sierra e ha un bambino piccolo, ma questo non ha impedito alla coppia di innamorarsi.

Tuttavia, le cose non sono andate bene. Pare che Adara abbia avuto flirt con altre persone e quindi Gianmarco, dopo alcune settimane di convivenza, ha deciso di lasciarla e tornare dalla sua famiglia. Ma le discussioni su di lui non si sono placate. Il suo comportamento non piace. Andate avanti nella lettura per scoprire che cosa è successo.

Gianmarco balla nel supermercato: piovono critiche

Attraverso il suo profilo Instagram Gianmarco cerca di essere sempre solare e divertente per rallegrare chi lo segue anche in questo periodo difficile. Tuttavia, forse ha un po’ esagerato. Infatti, ha pubblicato un video mentre si trovava al supermercato con la mascherina (ma senza guanti) e improvvisava un balletto tra gli scaffali.

Dalla Spagna sono arrivate numerose critiche, anche da chi lo sosteneva. Molti hanno trovato davvero fuori luogo un comportamento simile perché va bene sdrammatizzare, ma la situazione nei supermercati è difficile. Ci sono code lunghe fuori, persone che aspettano tanto per prendere cose basilari.

Anche Valentina Vignali e Deianira Marzano si sono scagliate pesantemente contro di lui. Non tanto per il fatto che lui voglia provare a far divertire la gente, ma quanto per la mancanza di rispetto per le persone in coda che devono aspettare ore. Per entrambe Gianmarco non è proprio un esempio da seguire. Voi che cosa ne pensate?