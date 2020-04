Riccardo Guarnieri vuota il sacco sul matrimonio con Ida Platano: “È rimandato, non è il caso…” (FOTO)

Riccardo Guarnieri e Sossio Aruta si sono lasciati andare ad una simpatica diretta ieri sera su Insatgram durante la quale è emerso anche il tema legato al matrimonio con Ida Platano. I due, dopo aver lasciato Uomini e Donne, si erano promessi di ripartire da zero e ricucire il loro rapporto.

La quarantena forzata, poi, li ha “obbligati” ad una convivenza che, come è normale che sia, è fatta di alti e bassi. Nonostante il clima particolare, però, i fan hanno comunque chiesto al protagonista di aggiornare sulla questione nozze e figli. Il cavaliere è apparso un po’ in soggezione.

Riccardo aggiorna sul matrimonio con Ida e sui figli

Nel corso della diretta con Sossio, Riccardo Guarnieri ha disciolto ogni dubbio ed ha confermato che il matrimonio con Ida sia stato rimandato. Al momento, infatti, non c’è alcuna voglia di cimentarsi nell’organizzazione di una cerimonia considerando la situazione in cui riversa l’Italia. Ricordiamo anche che i due si trovano a Brescia, uno tra gli epicentri di questo virus, pertanto, la loro condizione è ancor più drammatica di altre.

Ad ogni modo, dopo aver parlato di questo, il cavaliere ha anche letto alcuni commenti in merito alla possibilità di fare un figlio. Gli utenti, infatti, hanno esortato la coppia a muoversi a fare un pargolo considerando l’età. Sossio si è schierato dalla parte dei fan ed ha preso un po’ in giro il suo amico. Guarnieri, però, è stato molto evasivo e si è limitato a sorridere imbarazzato.

La Platano non vuole farsi vedere

Insomma, sul tema del matrimonio con Ida, Riccardo è apparso un pesce fuor d’acqua, ma questo non è stato l’unico momento. I fan, infatti, hanno chiesto per tutta la diretta ai due protagonisti di mostrare le loro compagne. Mentre Sossio non ha esitato neppure un attimo ed ha fatto vedere sia Ursula sia la piccola Bianca, Guarnieri è stato molto più reticente. Nonostante le insistenze dei follower, infatti, il cavaliere ha detto che la donna non potesse raggiungerlo in quanto impegnata.

Il protagonista, però, non ha chiarito cosa stesse facendo di preciso la sua compagna per non poter apparire neppure per un secondo in video per salutare i fan. Questa situazione ha lasciato un po’ perplessi gli utenti sintonizzati.