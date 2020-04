Andrea Denver rivela un aneddotto su Andrea Damante: ‘Ecco che cosa mi diceva su Giulia De Lellis’

Denver e il Dama sono legati da un’amicizia decennale. Il modello ha svelato che cosa diceva l’amico quando non stava insieme a Giulia De Lellis

Andrea Denver confessa: ‘Ecco che cosa mi diceva Andrea Damante su Giulia De Lellis’

Andrea Denver ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e, adesso che il programma si è concluso, è impegnato in una serie di interviste. La redazione del settimanale Chi lo ha intervistato in diretta su Instagram. Non sono mancate le domande sulla coppia che fa tanto discutere, quella formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis.

Perché chiedere a lui? Semplice. Il modello è legato al Dama da un’amicizia profonda da 15 anni. Quindi conosce molto bene la coppia. Andrea ha svelato che quando Damante non era insieme a Giulia, in realtà gli diceva sempre che era innamorato di lei.

Non solo, ma secondo Denver, anche Giulia è sempre stata innamorata del Dama. Quindi, è stato molto felice di sapere da Damante che erano tornati insieme perché lui trova la sua felicità solamente stando insieme a lei. Voi che cosa ne pensate?

Denver lontano dalla fidanzata

Se Andrea è molto felice per l’amico e per il fatto che sia riuscito a trascorrere la quarantena con il suo ritrovato amore, a lui le cose non sono andate altrettanto bene. Ha una relazione con Anna Wolf, che abita negli Stati Uniti, dove Andrea lavora come modello. L’esperienza al Grande Fratello Vip li ha tenuti ovviamente lontani da inizio gennaio, ma anche in queste settimane la coppia non può riunirsi a causa del Coronavirus.

Andrea ha assicurato che tra di loro va tutto bene, lei non è rimasta infastidita da nulla nel suo percorso nel reality e che non vedono l’ora di stare insieme. Purtroppo in questi giorni devono accontentarsi di vedersi solamente tramite videochiamata.

Andrea ha confessato che nella Casa chiedeva costantemente informazioni sull’America ma non gli venivano fornite informazioni chiare. Una volta uscito ha scoperto che i voli sono stati bloccati perciò ha perso anche opportunità di lavoro. Appena daranno il via libera alla circolazione, comunque, raggiungerà gli Stati Uniti dove ha intenzione di continuare la sua carriera da modello senza lasciare il mondo dello spettacolo in Italia.