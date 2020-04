“Amadeus è un pazzo, ha sbagliato numero…”: ‘l’accusa’ ai danni del conduttore dei Soliti Ignoti

Amadeus possibile conduttore del Festival di Sanremo 2021

Ebbene sì, dopo il grande successo dello scorso febbraio, Amadeus e Fiorello potrebbero condurre insieme il Festival di Sanremo 2021. Ricordiamo che la 70esima edizione della kermesse canora ha raccolto dei numeri pazzeschi raggiungendo dei record mai raggiunti prima.

Al momento non ci sono conferme in merito, tuttavia qualche giorno fa a Domenica In di Mara Venier è stato lo stesso conduttore dei Soliti Ignoti ha dire che sarà di nuovo al timone di Sanremo, il primo dopo il Covid-19. Quindi, tranne imprevisti dell’ultimo minuto ci sarà un bis per il professionista veronese.

Fiorello mostra il messaggio su Amadeus

Sembra che oltre ad Amadeus vedremo anche Rosario Fiorello alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Ma lo showman siciliano al momento non si è voluto sbilanciare, anzi sul suo account Twitter ha raccontato di aver ricevuto delle strane telefonate dal marito di Giovanna Civitillo. “L’ho sempre detto io: ‘Amadeus è un pazzo’. Mi ha già chiamato tre volte. Ho fatto tre voci diverse dicendo: ‘Ha sbagliato numero!’ #Sanremo2021”, ha twittato il conduttore di Viva RaiPlay.

Ma visto la modalità del messaggio sembra proprio che lo showman abbia intenzione di partecipare per il secondo anno consecutivo alla manifestazione canora più importante d’Italia. E a proposito di quest’ultima, si presume che potrebbe essere posticipata di un paio di mesi (aprile 2021) a causa del Coronavirus. (Continua dopo il post)

Ritornano le puntate inedite dei Soliti Ignoti – Il Ritorno?

Nel frattempo Amadeus continua ad andare in onda in replica con il game show dell’access prima time di Rai Uno, i Soliti Ignoti – Il Ritorno. Al momento non sono previste le registrazioni delle nuove puntate anche se si parla di un possibile ritorno dal 4 maggio 2020 in poi.

Se venisse confermata il professionista veronese andrà in onda per tutto giugno e forse anche agli inizia di luglio. Resta il fatto che gli appuntamenti in replica continuano a macinare degli ascolti soddisfacenti battendo spesso il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.