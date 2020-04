GF Vip, Andrea Denver vuota il sacco: ‘Se Adriana Volpe non fosse stata sposata…

Andrea Denver svela tutta la verità su quello che ha provato per Adriana Volpe all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Ecco le sue ultime dichiarazioni

GF Vip: il rapporto tanto discusso tra Andrea Denver e Adriana Volpe

Nelle prime settimane della quarta edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, il pubblico e gli utenti social hanno iniziato a ipotizzare un flirt tra Andrea Denver e Adriana Volpe. Nonostante la differenza d’età e il fatto che entrambi siano impegnati, non sono mancati sguardi, complimenti, attenzioni che lasciavano pensare ad altro che ad una semplice amicizia.

Questo rapporto ha anche infastidito il marito della conduttrice, ma Adriana ha sempre voluto scherzare su questa cosa dicendo che era tutto fatto con ironia in quanto poteva essere la madre del modello. Andrea, invece, ha sempre continuato a farle i complimenti, non solo per il suo aspetto fisico ma anche per la persona.

Adesso che il reality è finito la curiosità sui veri sentimenti di entrambi non è passata. Adriana è già intervenuta più volte per dire che vuole tanto bene ad Andrea, ma le persone devono smetterla di creare storie che non ci sono. Lui, invece, si è sbilanciato un po’ di più.

Andrea confessa: ‘Se Adriana non fosse stata sposata…

Andrea Denver è stato intervistato dalla redazione del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. In una diretta Instagram il modello si è lasciato andare a dichiarazioni molto precise sul rapporto con Adriana Volpe.

Infatti, Andrea ha confessato che se lui fosse stato single e lei single e senza una bambina, allora Adriana l’avrebbe destabilizzato. A lui non importa nulla dell’età e Adriana gli piace. Questa è la pura e semplice verità. Non solo come aspetto fisico, ma anche per il suo modo di essere. Lui si è trovato talmente bene con lei che non può assolutamente negare di aver provato un interesse particolare nei suoi confronti.

Tuttavia, ha poi precisato che si tratta solo di ipotesi ed eventualità visto che Adriana è felicemente sposata e lui è felicemente fidanzato con Anna Wolf. Infatti, Andrea sta aspettando il momento per poter tornare negli Stati Uniti e poterla riabbracciare dopo mesi di lontananza. Voi che cosa ne pensate?