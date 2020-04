“Mi ha dato uno schiaffo forte sul sedere”: Flavio Insinna, la confessione choc della Professoressa de L’Eredità

Ginevra Pisani protagonista de L’Eredità

Dallo scorso settembre Ginevra Pisani fa parte della grande squadra de L’Eredità, il game show del preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna. Dopo aver fatto la corteggiatrice nel dating show Uomini e Donne con tanto di scelta da parte di Claudio D’Angelo (storia finita), la ragazza sta ricoprendo il ruolo si Professoressa.

Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 il quiz è stato sospeso e al momento si trova in quarantena nella sua abitazione. Nonostante la segregazione forzata, la ragazza è stata raggiunta telefonicamente daò giornalista de Il Giornale al quale ha raccontato come sta vivendo questo periodo e parlando di un triste episodio accaduto recentemente.

La Professoressa del game show di Flavio Insinna parla di una molestia

Intervistata da Il Giornale, la Professoressa de L’Eredità ha rivelato ai lettori un episodio spiacevole che le ha segnato molto la vita. Qualcosa che è accaduto prima che in Italia si introducesse il lockdown per il Coronavirus. Ginevra Pisani è stata toccata con malizia da un uomo che non conosceva e che di certo non gli ha mai chiesto di farlo.

L’ex corteggiatrice si trovava per strada e camminava tranquilla con la musica nelle orecchie, quindi era un po’ isolata, ma c’erano tante persone che stavano attraversando insieme a lei. Questo individuo le ha accennato un sorriso e ad un tratto le dà uno schiaffo forte sul lato B, continuando a sorridere. “A quel punto mi sono resa conto di quello che stava accadendo e nessuno ha fatto nulla. Io ho iniziato ad urlare e ad arrabbiarmi ma nessuno ha preso le mie difese”, ha ribadito la Pisani.

Lo sfogo di Ginevra Pisani

Il racconto della Professoressa de L’Eredità a Il Giornale non è terminato qui. Infatti, Ginevra Pisani ha detto anche che era molto arrabbiata, non tanto per il gesto in sé perché alla fine ci sono uomini che possono spingersi oltre. La ragazza che lavora con Flavio Insinna ha detto di essere amica di Gessica Notaro (sfregiata con l’acido dal suo ex). Quindi sa perfettamente cosa sono capaci di fare alcuni uomini nei confronti delle donne.

“Però mi arrabbio quando vedo l’indifferenza delle persone, perché uno fa un gesto stupido ma gli altri assecondano un comportamento del genere e lo vedono normale allora quello mi fa rabbia. Non c’è giustificazione”, ha concluso l’ex di Claudio D’Angelo.