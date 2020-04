Wanda Nara, un fan le chiede aiuto: il gesto inaspettato

View this post on Instagram

Ciao Wanda 🖐️ so che che non risponderai ma ci provo… domani è il compleanno della mia compagna denise , è sempre stata è lo è tutt'ora grande fan di Mauro, lei è infermiera tutti i giorni sta combattendo in ospedale contro questo maledetto virus, in questo periodo dove nemmeno si può festeggiare sarebbe fantastico ricevere i vostri auguri per rendere un compleanno particolare un po' speciale…. Grazie lo stesso ❤️🙏 Ciao , certo che ho visto tuo messaggio; Un abbraccio 🤗 forte forte di parte di tutta la mia famiglia lo so che sarà un compleanno speciale .. ti ringrazio a te il lavorò che tutti voi state facendo per noi Grazie 🙏🏻 @_deniseforte Ti manderò un regalo di parte nostra @mauroicardi che sicuramente ti farà felice .. Tanti auguri 🥳 un abracio anche per tuo compagno che ha pensato a te con tanto amore #iorestoacasa