Serena Enardu fa spaventare i fan: “Sarò assente, mi ha chiamato mia mamma…” (FOTO)

In queste ore, Serena Enardu ha fatto spaventare i suoi fan per una IG Stories apparsa improvvisamente sul suo profilo. Nel caso specifico, si tratta di un contenuto nel quale la donna avrebbe scritto di essere assente per un po’ di tempo.

A tale post, però, non sono state accostate le spiegazioni, pertanto, i follower si sono preoccupati e non solo loro. Ad intervenire è stata anche la mamma dell’influencer, la quale è apparsa molto preoccupata.

Ecco cosa ha fatto spaventare tutti

I fan si sono cominciati a spaventare nel momento in cui hanno letto uno strano post di Serena Enardu. Il contenuto faceva riferimento alla necessità di prendersi una pausa. Dopo poco tempo, la donna è stata inondata di messaggi da parte di persone che le hanno chiesto cosa fosse accaduto. A quel punto, si è sentita in dovere di fare un chiarimento. La protagonista ha registrato dei video nei quali ha spiegato di non sapere cosa sia successo al suo profilo.

Quel messaggio che tanto aveva spaventato non era stato pubblicato da lei. La situazione era diventata così tesa al punto che anche sua mamma l’ha contattata per chiederle cosa fosse successo. Dopo aver generato un po’ di panico, però, la sarda ha spiegato ed ha tranquillizzato tutti rassicurando sulle sue condizioni di salute.

Il chiarimento di Serena Enardu

Serena Enardu ha detto di essere molto dispiaciuta per aver fatto spaventare i fan, ma in realtà non è successo assolutamente nulla, anzi. Ha trascorso tutta la giornata a rassettare casa e a pulirla da cima a fondo. Dopo l’impresa titanica, durata ben cinque ore, ha mostrato a tutti i suoi follower il risultato finale.

La donna ha, dunque, fatto un home tour per farsi “perdonare” da tutte quelle persone che erano state in pena per lei. Ad ogni modo, la fanciulla continua a stare lontana dal suo amore Pago, il quale è ancora a Roma da suo figlio Nicola. Per il momento non si sa ancora quando il cantante deciderà di fare ritorno a casa della sua compagna.