“Spero che i cani non diventano obesi come i tuoi figli”: Paolo Bonolis, orrore sul conduttore di Avanti un altro [FOTO]

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli annunciano un nuovo programma

In questo ultimo periodo, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli sono in quarantena come tutti gli italiani. Quindi, per trascorrere il tempo stanno molto tempo sui social network a realizzare delle dirette e parlando con altri personaggi dello spettacolo.

Inoltre da stasera su SDL Tv, un’emittente via internet, il conduttore di Avanti un altro presenterà La stanza del medico, il nuovo format molto simile a Il senso della vita. Tornando alla moglie, sappiamo tutti che è molto attaccata dai leoni da tastiera accusandola di ostentare la sua ricchezza. Ma nelle ultime ore la produttrice e il marito sono stati raggiunti da commenti vergognosi tirando in ballo i loro tre figli.

Un hater contro i figli di Paolo Bonolis

In casa Bonolis di recente sono arrivati due nuovi cagnolini che la moglie Sonia Bruganelli li ha voluti chiamare Brando e Tokyo. Per questo motivo la donna li ha voluti presentare ai suoi follower postando una foto su Instagram. E sotto il post in questione è apparso un commento vergognoso da parte di un hater.

Quest’ultimo ha scritto: “Speriamo solo che non diventino come i tuoi figli, che hanno un urgente bisogno di una visita da un bravo dietologo. Soprattutto la prima che poverina ha già i suoi problemi e non è tanto normale… pensa se dovesse prendere”. A corredo del messaggio anche una emoction del Coronavirus. (Continua dopo il post)

Il commento vergognoso di un detrattore su IG

Ovviamente il commento del leone da tastiera ha scatenato la rabbia e la vergogna da parte dei veri seguaci di Sonia Bruganelli. In tanti hanno replicato all’hater dicendogli di vergognarsi per le cosa che le sono uscite dalla sua bocca.

In tutto questo la moglie di Paolo Bonolis è rimasta in silenzio, almeno per il momento, sorvolando all’ennesimo orrore sui figli. Ricordiamo che la coppia hanno tre ragazzi ormai adolescenti, tra cui la primogenita Silvia che ha dei problemi motori e molto spesso bersaglio di critiche sul web.