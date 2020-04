Javier il ballerino di amici 19 non rispetta la quarantena

Javier dopo la convivenza con Nicolai ecco la novità..

Javier il ballerino di Amici 19, che ha fatto maggiormente discutere per i suoi atteggiamenti, i comportamenti, il carattere durante il percorso ad amici, potrebbe aver violato la quarantena.

Tutti i ragazzi che hanno partecipato al programma subito dopo l’uscita dal serale sono stati catapultati in quarantena, senza avere la possibilità di vedere nessuno dei familiari, di fare interviste, partecipare a programmi radio o tv. Non sono riusciti nemmeno a confrontarsi con il pubblico con esibizioni dirette, se non attraverso i social che hanno permesso di farli entrare a contatto con tutti. Ovviamente però c’è una grande differenza tra ciò che è la realtà e ciò che sono i social.

Ognuno di loro ha più volte manifestato il bisogno di confrontarsi con il pubblico, per trovare un reale riscontro, per capire dove e cosa migliorare. Nessuno però c’è ancora riuscito. In questi giorni Javier ha fatto pensare il peggio, molti lo hanno accusato di non aver rispettato le regole del decreto e della quarantena per una passeggiata di svago.

Si è fatto vedere a Roma, dimostrando di essere uscito dalla casa in cui vive insieme a Nicolai dal primo giornoi. Nicolai è stato il suo più grande ostacolo della scuola, il suo più grande nemico. Si sono odiati parecchio. Adesso tra loro le cose sembrano andare meglio, dato che sono anche stati conviventi per qualche settimana. Si sono trovati bene, non hanno mai discusso, lo hanno raccontato loro stessi durante le dirette ed i vari collegamenti con i social. La quarantena fa miracoli.

Javier, il via alle riprese di Amici all star

Javier si è spostato a Roma, lo ha mostrato ai fan pubblicando delle foto, facendo nascere un grandissimo dubbio. Perché si è spostato? Qual è il vero motivo di questa decisione? Probabilmente il ballerino di Amici non ha violato nessuna legge, Ha rispettato la quarantena fino all’ultimo, lasciando la casa soltanto per motivi di lavoro. Per chiunque Infatti, sia personaggi importanti che persone comuni, è possibile uscire di casa per andare a lavorare, lui probabilmente ha trovato un impegno che lo ha costretto a spostarsi.

Qualcuno è riuscito anche a trovare un collegamento. Si è sempre detto che il ragazzo avrebbe partecipato ad amici all star. Potrebbe essere quindi che l’inizio del programma sia agli sgoccioli, potrebbe iniziare da un momento all’altro. Ecco perché ha raggiunto Roma, sono iniziate le riprese che permetteranno la messa in Partire dalle prime settimane di maggio. Lui non poteva mancare.

Amici all star grande curiosità nell’aria ma un po’ di attesa

Ovviamente queste sono soltanto ipotesi, per le certezze dovremmo attendere un po’ di Più. Anche se non è detto perché il suo profilo è stato inondato di commenti negativi, accuse, dichiarazioni false, quindi Javier, per il carattere che ha, potrebbe agire ben resto.

Non tutto però dipende da lui perché potrebbe anche essere necessario attendere fino alla messa in onda della prima puntata. Tutto varia in base agli accordi presi con Amici all star.