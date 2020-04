Gianni Sperti tutto rifatto ecco come appare nella prima puntata di UeD

Riappare a Uomini e Donne l’opinionista Gianni Sperti, l’ex ballerino appare rifatto, a detta di molti sembra addirittura irriconoscibile, scopriamo cosa è successo

Torna Uomini e Donne, e con una nuova versione. Dopo lo stop dovuto all’emergenza coronavirus il programma di Maria De Filippi torna rinnovato, e ovviamente non potevano mancare i due mattatori, Tina Cipollari e Gianni Sperti. In questa versione rinnovata di Uomini e Donne non c’è nessun contatto fisico fra tronisti e corteggiatori, proprio come previsto dalle normative anti Covid-19.

Infatti, tronisti e corteggiatori possono interagire solamente mediante la comunicazione virtuale. Si tratta decisamente di una forma molto diversa dal solito, ma che comunque sotto la direzione della padrona di cada Maria De Filippi avrà sicuramente successo. Protagonisti anche in questa nuova versione della scena sono i due opinionisti, che sono sempre sotto l’osservazione degli spettatori, ma soprattutto Sperti è apparso diverso. (Continua dopo la foto)

Gianni Sperti accusato di aver fatto ritocchini

Nella prima puntata di UeD Gianni Sperti è apparso rifatto, o almeno è quello che pensano molti telespettatori. L’ex ballerino in video non sembrava affatto come era prima e secondo molti utenti è sembrato irriconoscibile. Cosa ha fatto dunque l’ex marito di Paola Barale per essere considerato tale?

Sembra che a stravolgere il suo aspetto sia strato un uso eccessivo si botox. Il viso di Gianni sembrava infatti gonfio e troppo disteso, e la bocca era anche più carnosa di prima. Possibile che si sia rivolto a qualche chirurgo in questo periodo in cui anche lui dovrebbe essere in quarantena? Su Twitter non sono quindi mancate le polemiche e le critiche verso il ballerino, e pare che gli utenti abbiano chiesto chiarimenti.

Sperti pieno di botox e silicone

Possibile quinidi che Gianni si sia sottoposto a qualche ritocchino? E’ quello che pensano molti utenti e non hanno esitato a pubblicarlo sul social. Molti hanno comunque risposto che Sperti è già pieno di botox e quindi non sorprende il fatto che abbia fatto altri ritocchini. Il punto è, chi glieli ha fatti? Non dovrebbe essere vietato in questo periodo anche qualsiasi contatto del genere?

Non è infatti ammissibile che possa aver fatto delle punture di botox da uno specialista del settore, visto il periodo di isolamento che tutti dovremmo rispettare. Ancora non è giunta alcuna replica da parte dell’opinionista. Staremo a vedere cosa risponderà Sperti, e se risponderà, visto che il pubblico reclama spiegazioni!