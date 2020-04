Preso a calci e pugni: Striscia la Notizia, nuova aggressione ai danni dello storico inviato [VIDEO]

Nuova aggressione ai danni di Vittorio Brumotti

Nella puntata di Striscia la Notizia in onda lunedì 20 aprile 2020 i telespettatori di Canale 5 hanno visto un nuovo servizio realizzato da Vittorio Brumotti. Quest’ultimo in solitudine e senza troupe per via dell’emergenza sanitaria Covid-19, ha documento lo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene al Parco Sempione del capoluogo piemontese.

Equipaggiato di varie telecamere e microfono, lo storico inviato e biker del tg satirico di Antonio Ricci ha mostrato cosa accade in qui luoghi nonostante il periodo di quarantena. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa gli è accaduto mentre svolgeva il suo lavoro d’inchiesta.

Striscia la Notizia: l’inviato insultato a Torino, interviene la Polizia

Dalle riprese effettuare da Vittorio Brumotti è possibile vedere un continuo movimento da parte dei pusher e dei clienti che vanno ad acquistare la droga nonostante il periodo di quarantena per il Corionavirus. “È tutto il giorno così? Spacciano continuamente?”, ha chiesto l’inviato di Striscia la Notizia ad un abitante della zona di Torino. A quel punto affacciato direttamente dal balcone di casa sua ha risposto in modo rassegnato: “Sì, non è cambiato niente. Sono più attrezzati delle forze dell’ordine”.

Quando i vari spacciatori si sono accorti della presenza di Brumotti, hanno immediatamente ad insultarlo e uno di loro addirittura si è avvicinato a lui per aggredirlo. Per fortuna sul luogo era presente anche una pattuglia della Polizia.

Già la passata settimana l’inviato del tg satirico di Antonio Ricci era preso a sassate dai pusher che giravano indisturbati intorno alla Stazione Centrale del capoluogo lombardo. Infatti lo avevano aggredito fino all’intervento delle forze dell’ordine. (Continua dopo il video)

Gli ascolti tv del tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia

Nel frattempo continuano gli ascolti al top di Striscia la Notizia, attualmente condotto da Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Infatti il tg satirico di Antonio Ricci, in onda da 32 anni, si aggira ad una media circa 5/6 milioni di telespettatori ogni sera avvicinandosi molto alle repliche del game show di Amadeus, I Soliti Ignoti – Il Ritorno.