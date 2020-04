Ida Platano ex dama di UeD cambia vita e smentisce le affermazioni di Sossio Aruta

Cambia ancora una volta le sue scelte Ida Platano, e nega di essere in attesa, Riccardo Guarnieri deve quindi attendere di diventare papà, scopriamo cosa è successo

Dopo essere uscita da Uomini e Donne, Ida Platano cambia ancora una volta le sue scelte e le sue affermazioni disorientano non poco i fan. Per prima cosa arriva la smentita su quanto detto da Sossio Aruta riguardo ad una sua gravidanza. L’ex cavaliere di Uomini e Donne aveva infatti detto che la Platano era in attesa di un bambino.

Una notizia bomba che aveva già fatto il giro del web e tutti hanno pensato quanto sarebbe stato felice il Guarnieri. Ricordiamo che la Platano è fidanzata con Riccardo Guarnieri e la loro relazione nel tempo ha avuto tanti alti e bassi. Nonostante alcune incomprensioni comunque continuano a stare insieme e anche in questa quarantena non perdono occasione di far parlare di loro.

Ida Platano ha altri progetti per il futuro

A destare curiosità è stata proprio la bomba lanciata da Aruta sulla gravidanza di Ida Platano. Ma lei ha smentito e ha affermato che non c’è nulla di vero, anzi ha ben altri progetti a cui pensare. Una risposta che ha spiazzato tutti, che i fan non si aspettavano, convinti che lei volesse allargare la famiglia con Riccardo.

La Platano in questo periodo di quarantena sta convivendo con Riccardo Guarnieri e passa il tempo intrattenendo i fan preparando ricette da cucinare in pochi minuti. L’ex dama ogni giorno è dunque intenta a mostrare in diretta le cose che cucina e che propone ai suoi follower, divertendosi anche lei. La notizia data da Aruta ha però turbato la sua serenità e ha quindi provveduto a rispondere subito.

La Platano in diretta smentisce la gravidanza

Ida Platano ha infatti girato una diretta dedicata proprio alla risposta su quanto diffuso dall’ex cavaliere. La Platano ha smentito la gravidanza e quindi Guarnieri non diventerà papà presto come magari avrebbe voluto. Per il Guarnieri sarebbe la sua prima volta da papà, mentre Ida ha già un figlio avuto da una precedente relazione.

Il tempo trascorso insieme per la coppia è stato anche un modo per verificare se la loro storia può avere davvero un futuro. Chissà, i due potrebbero anche decidere di convolare a nozze, e di avere dei figli, come Riccardo spera. Ma Ida sembra al momento avere altri progetti, come quello di ampliare il suo salone, e sarebbe una bella svolta per crescere professionalmente.