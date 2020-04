Roberto Parli attacca Andrea Denver: “Non ha intelligenza, non capisce quando fermarsi” (FOTO)

In questi giorni, il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, ha pubblicato un post su Instagram molto toccante durante il quale ha anche attaccato Andrea Denver. Tutto è nato nel momento in cui il protagonista ha fatto un po’ il punto della situazione di questo periodo così difficile. In particolar modo, ci ha tenuto a dire che la vita va avanti comunque e il sole continua a splendere.

Al di sotto di tale post, però, è sorta una grossa polemica sollevata da alcuni haters. Le persone in questione hanno accusato l’imprenditore di non essersi comportato in modo esemplare verso sua moglie. La diatriba è andata avanti per giorni e pare sia ancora in atto.

Le accuse contro Andrea Denver

Fan e haters si sono accinti al di sotto del post di Roberto Parli per esprimere la loro opinione in merito alla situazione tra Adriana Volpe e Andrea Denver. In molti hanno dato ragione al marito della showgirl reputandolo fin troppo un signore. Un utente in particolare ha dipinto il modello come un ragazzo sprovvisto d’intelligenza e che non conosce affatto i limiti e dove fermarsi. Roberto non ha potuto far a meno di confermare e sottoscrivere queste affermazioni.

Tra i vari commenti, però, ne sono spuntati anche altri volti a mettere in evidenza come Parli abbia dipinto sua moglie una poco di buono per il suo comportamento in casa. In merito alla questione, il clima si è fatto subito più caldo. Il protagonista, infatti, ha smentito categoricamente di aver etichettato la sua donna in quel modo, anzi, l’ha sempre difesa e sostenuta.

Roberto Parli e il disguido su Instagram

Inoltre, dopo i piccati commenti contro Andrea Denver, Roberto Parli ha anche chiarito ulteriormente la questione del disguido su Instagram. Nel caso specifico pare che sua moglie abbia erroneamente tolto il “segui” a suo marito e da lì sia partita una polemica senza precedenti.

Durante il dibattito, poi, Roberto si è lasciato scappare anche qualche dura confessione sulla perdita di suo padre. In particolare ha detto che se la notte non dormiva non era certamente per ciò che stesse facendo sua moglie in casa, bensì per le gravissime condizioni di salute di suo padre.