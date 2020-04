Sei un’incosciente!: Eva Henger viola la quarantena, web in rivolta (VIDEO)

Eva Henger continua la sua quarantena tra le mura domestiche. Tra scatti bollenti, video sensuali e e allenamenti da capogiro, la diva ha ancora una volta scatenato un putiferio sui social. Purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus anche lei come tutti è costretta a restare a casa. Un dettaglio,però, non è sfuggito ai suoi seguaci che dopo aver visto un suo post si sono scagliati contro di lei.

L’ex attrice porno di certo non ama essere ‘aggredita’ e con molta educazione ha cercato di rispondere a chi l’ha criticata pesantemente. Questa volta, infatti, non ha esitato nel restare zitta e ha messo tutti a tacere con delle semplici parole. Vediamo cosa è successo.

Eva Henger viola la quarantena?

Gli effetti della quarantena purtroppo iniziano a farsi sentire. Eva Henger, come del resto tutto noi sente la mancanza della sua ‘vecchia’ vita. Fino ad un mese fa fare la spesa senza lunghe, andare al parco, o semplicemente prendere un caffè al bar era la nostra quotidianità oggi invece è praticamente impossibile. Per tale ragione ha pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram un video dove si concede una lunga passeggiata al parco ma è stata travolta dagli insulti.

Nel video in questione si vede Eva Henger, sempre in ottima forma, correre tra gli alberi ed un sentiero della sua città. Immersa dalla natura, con addosso un mini completino sportivo, la 47 ha cercato di far sorridere i suoi seguaci che però hanno risposto in modo contrario. (Continua dopo il post)

Fan arrabbiati con l’attrice: “Sei un’incosciente”

Il video di Eva Henger prima caricato su Tik Tok e poi condiviso su Instagram non è affatto piaciuto ai suoi quasi 100 mila follower. Infatti, in tanti l’hanno criticata per non aver rispettato la quarantena dandole addirittura della ‘incosciente’. Qualcun altro le ha ricordato di non essere sola al mondo e di restare a casa fino a quando l’emergenza non sarà terminata.

Con molta educazione, Eva Henger ha messo tutti a tacere confermando di essere a casa e di non aver violato le regole. Semplicemente la sua passeggiatina non risale a questo periodo ma prima della quarantena.