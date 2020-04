Justine Mattera stanca della quarantena

Come gran parte degli italiani anche Justine Mattera è satura di questa lunga quarantena per Covid-19. Ma lei abitando a Milano, vero epicentro della pandemia nel nostro Paese, dovrà pazientare ancora un altro po’. Nel frattempo la soubrette americana continua a deliziare il suo folto numero di seguaci postando degli scatti realizzati durante uno shooting.

Immagini molto sensuali che hanno innalzato la temperatura in questo primo mese di primavera. L’ex moglie di Paolo Limiti è solita avere delle iniziative del genere, ma ogni volta da quel tocco in più mandando in visibilio quegli oltre 400 mila follower che ha su Instagram. E proprio su questo social network che la 49enne statunitense ha deciso di mostrarsi in versione piccante.

La showgirl americana esce di seno su IG

Ebbene sì, la bella Justine Mattera ha provocato i suoi follower con un’immagine mozzafiato. La 49enne americana si è mostrata con addosso solo un reggiseno di pizzo bianco e una collana particolare dai toni blu e azzurro. Con la mano destra cerca di coprire parte del suo seno, ma alla fine il décolleté è ben visibile agli occhi dei seguaci.

Lo sguardo audace della soubrette e i capelli raccolti completano uno scatto che sembra quasi essere un dipinto. A corredo della foto, l’ex moglie di Paolo Limiti ha scritto il seguente messaggio: “Ok. Questa quarantena sta diventando lunga…Menomale che riesco a fare delle foto pure in remoto”. Taggando anche il fotografo che ha realizzato il contenuto. Ovviamente l’iniziativa dei fan non si è fatta attendere riempiendola di complimenti e di likes. (Continua dopo il post)

Justine Mattera nostalgica dello sport all’aperto

Justine Mattera ha una grande voglia di tornare alla vita di prima. Quindi avere la possibilità di riabbracciare le persone a cui vuole bene, gli amici e in particolare fare sport all’aperto. Ricordiamo che negli ultimi anni la 49enne si appassionata alla corsa, effettuando anche delle maratone.

Ma in particolare è anche una ciclista che effettua delle gare agonistiche. Un anno da dimenticare per lei, ma di certo dopo l’emergenza si metterà di impegno per raggiungere al più presto gli obbiettivi che si era prefissata prima del Coronavirus.