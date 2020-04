Barbara D’Urso ricorda il lutto, ma il web senza pietà: “Pensi di impietosire?” (FOTO)

Il bersaglio preferito degli haters è, sicuramente, Lady Cologno. Poco fa, Barbara D’Urso ha pubblicato una foto in onore di sua mamma defunta, ma il web non ha avuto pietà neppure in questa circostanza. Alcuni utenti, infatti, l’hanno accusata di voler impietosire pubblicando contenuti di questo genere.

Ovviamente, è scoppiata una polemica tra fan e hater che si sono scontrati tra loro sulla questione. Ma come reagirà stavolta la conduttrice? Resterà impassibile anche dinanzi questo affronto così diretto?

Il velenoso commento contro la mamma defunta di Barbara D’Urso

Pochissime ore fa, Barbara D’Urso ha pubblicato una foto di sua mamma intenta a raggiungere suo marito sull’altare. Nell’immagine appare anche il nonno della conduttrice e altri invitati presenti alla cerimonia. La presentatrice ha voluto ricordare questo momento così emozionante mettendo in evidenza la bellezza della donna che l’ha messa al mondo. Alcuni hater, però, non hanno apprezzato neppure quest’esternazione di sentimenti, sta di fatto che hanno pesantemente condannato il suo atteggiamento.

Un utente in particolare ha detto che non fregasse nulla a nessuno di contenuti del genere. Tutti hanno avuto dei genitori bellissimi nel giorno delle loro nozze, pertanto, il suo fosse solo un mero esibizionismo. La persona in questione ha continuato dicendo che Lady Cologno non impietosisse proprio nessuno con quel commento così forte.

I fan la difendono

Considerando la delicatezza del tema, però, stavolta sono state davvero molte le persone che sono intervenute per difendere la presentatrice. Numerosi follower, infatti, hanno accusato l’autrice di quel commento così cattivo di essere davvero arida, priva di sentimenti ed invidiosa. Barbara D’Urso può anche non riscontrare il favore di molti, ma dinanzi il ricordo di sua mamma defunta è davvero fuori luogo esprimere commenti del genere.

Ad ogni modo, per il momento la conduttrice non è minimamente intervenuta sulla vicenda. Lei stessa ha sempre chiarito di non leggere neppure i commenti che riceve sui social, specie quelli cattivi, per tale ragione è probabile che non si sia neppure resa conto della questione. Adesso, non ci resta che attendere per capire se, questa volta, deciderà di replicare.