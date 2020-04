“Hai fatto ingrandire tutto…”: Anna Tatangelo infila le mani tra i jeans, via pigiama e tuta [FOTO]

Anna Tatangelo infiamma la quarantena dei suoi follower

Anna Tatangelo sta trascorrendo la quarantena per Coronavirus nel suo appartamento situato nella Capitale dopo aver lasciato la Villa di Gigi D’Alessio. La cantante di Sora non è sola, per fortuna al suo fianco c’è il figlio Andrea che da poco ha compiuto 10 anni.

Nonostante il periodo strano, la donna continua a stupire tutti coloro che la seguono su Instagram pubblicando un nuovo scatto molto seducente. Una foto in bianco e nero che ha infiammato il web premiandola con migliaia di mi piace e complimento per il suo ventre piatto e un fisico da urlo.

La cantante di Sora in versione piccante su Instagram

La settimana scorsa la bella Anna Tatangelo aveva incantato i follower grazie ad uno scatto in cui si mostrava con un camicione che le lasciava nude le gambe. Ora invece, la cantante di Sora è tornata attiva sul suo account ufficiale Instagram con una nuova foto che lascia poco all’immaginazione. L’ex compagna di Gigi D’Alessio si è fatta vedere sul social network mentre si fa vedere in forma smagliante indossando una canotta bianca ed è ritratta nel momento in cui si sta infilando un paio di jeans.

Le sue mani son adagiate sul suo lato B tonico e alto e si intravedono gli slip neri. A corredo della foto, l’artista frusinate ha scritto la seguente didascalia: “Tuta -pigiama. Pigiama-tuta. Tuta -pigiama. Ogni tanto anche un jeans”. In pratica la ragazza è indecisa cosa indossare, ma alla fine ha optato per una versione casual. (Continua dopo il post)

Gigi D’Alessio vuole riconquistare Anna Tatangelo?

Nel frattempo sul web gira voce che il suo ex compagno Gigi D’Alessio non si è arreso nell’averla persa. Sembra che il cantautore napoletano stia facendo di tutto per riconquistare il cuore della madre di suo figlio Andrea.

I due sono entrati in crisi per la seconda volta nel mese di dicembre 2019, ma solo un paio di mesi fa, prima della pandemia Covid-19, entrambi hanno comunicato su IG che si erano lasciati, rimanendo comunque in ottimi rapporti.