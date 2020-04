1000 dollari per guardare Harry Potter: ecco il lavoro dei sogni oggi possibile

Non ci sono parole per descrivere l’amore che il pubblico e i fan hanno portato per tutta la saga di Harry Potter, tratta dai romanzi omonimi di J.K. Rowling. Qui in Italia, proprio le settimane scorse sono stati mandati in onda tutti i film, rispolverando nella memoria dei seguaci, la passione per i maghetti di Hogwarts.

Sembra quasi un segno del destino dunque che oggi si parli di un lavoro dei sogni proposto da un sito web. 1000 dollari per guardare Harry Potter. La proposta arriva da un sito, vediamo le caratteristiche.

1000 dollari per guardare Harry Potter: l’idea di un sito web

Un sito Web di risorse educative offre un “lavoro da sogno per eccellenza” per i fan del mago e dei suoi amici. In fondo chi non sarebbe disposto ad avere 1000 dollari per guardare Harry Potter e ogni film della serie?

Ma come nasce questa idea? EDsmart.com, è un sito web specializzato in classifiche, recensioni e classifiche dei college. Il suo intento è quello di trovare fino a cinque persone disposte a passare un po’ del loro tempo di blocco COVID-19 guardando tutti gli otto film di Harry Potter e entrambi i film spin-off di Animali fantastici. È un impegno che dovrebbe portare via in totale 25 ore, 6 minuti di tempo, per la visione delle pellicole.

Le mansioni dei lavoratori e il loro guadagno

I vincitori saranno chiamati a twittare o trasmettere in diretta la loro esperienza di visione di film sui canali dei social media aggiungendo però il tag @getedsmart. Agli spettatori verrà quindi chiesto di classificare ciascuno dei film e condividere le loro classifiche online.

I vincitori riceveranno 1,000 dollari, oltre a un pacchetto premio. Esso include tutti e 10 i film su Blu-Ray. E poi ancora Harry Potter Butterbeer Caramel Corn, Harry Potter Jelly Gummy Candy Slugs, Bertie Botts Every Flavor Jelly Beans & Chocolate Crispy Frog (Bundle of 3), un Harry Potter Grifondoro Snuggie. E infine, un bicchiere isolato in acciaio inossidabile Alumni di Hogwarts e una carta regalo GrubHub da $ 100.

Le domande potranno essere inoltrate da tutti abbiano interesse, attraverso il sito web fino al 15 maggio. Insomma per gli amanti della saga, che proprio non sanno come impegnarsi in questo periodo, sarebbe questo il lavoro dei sogni. Tentar non nuoce.